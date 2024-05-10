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Садыр Жапаров прокомментировал видео с золотыми слитками

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Видео о якобы вывозе золота из страны, а также о строительстве пирса в форме комуза в Иссык-Кульской области. Информационное агентство "Кабар" обратилось за комментарием к главе государства по данным вопросам, вызвавшим общественный резонанс.

- Гражданин по имени Асхат Осмонов опубликовал в соцсетях видео под названием "Кыргызское золото тайно вывозят за границу". Он также открыто заявил, что ваш старший брат Сабыр Жапаров причастен к этому. Могли ли бы вы дать комментарий по этому поводу?

- Я усмехнулся, увидев это видео. Разве могут люди, ворующие золото и вывозящие его за границу, сами снимать такие видеоролики и распространять их в соцсетях? Сегодня в нашей стране не то, что тонну, даже грамм золота с государственных золотых приисков невозможно украсть.

На всех золоторудных месторождениях, относящихся к правительству, и аффинажном заводе в Кара-Балте мы установили видеокамеры, все вещание идет онлайн (цифровизировано). Видео снимается круглосуточно, записывается на компьютер. Тысячи экспертов следят по камерам в режиме реального времени. Никому даже присниться не может кража и грамма золота. Все это прекрасно знают.

Даже если кто-то случайно найдет способ украсть килограмм золота из госучреждений и будет пойман, кто бы это ни был, мы обязательно заставим его вернуть государству стократно. Вы отлично знаете, что возвраты происходят не только к золотодобывающей отрасли, но и в других секторах.

Касательно моих братьев и моей семьи, они не только не вывозят что-либо за границу, а наоборот, из заграницы ввозят сюда. Я не знаю, как долго я буду президентом, это знает только Бог. Когда закончится мой президентский срок, и я буду покидать должность, не только я, но и каждый из моих родственников и детей даст отчет о том, сколько и откуда средств они привлекли в качестве инвестиций в нашу страну, какие учреждения они построили, сколько денег они вложили в какую отрасль, какую пользу они принесли кыргызскому народу и нашей стране.

Тогда вы узнаете много истинного. Сейчас пока не буду этого раскрывать. Если вкратце, наша сегодняшняя команда, находящаяся во власти, и родственники заняты не выводом из страны, а ввозом в нашу страну.

Например, как было до меня и как стало после моего прихода во власть, сколько пользы государство извлекло из золота, я расскажу на основе статистических данных и цифр. Из этого вы сможете сделать выводы о происходивших раньше кражах. В настоящее время такие кражи прекратились.

Чистая прибыль "Кыргызалтына" до 2020 года составляла лишь 340 миллионов сомов.

В 2021 году была увеличена сразу до 2 миллиардов 700 миллионов сомов.

В 2022 году составила 5 миллиардов 600 миллионов сомов.

В 2023 году она достигла 12 миллиардов 600 миллионов сомов.

Такие цифры не только в "Кыргызалтыне" и "Кумторе", прибыль увеличилась также в таможенной и налоговой системах.

То есть, до какого времени и в каких отраслях воровали вы можете сами оценить.

А если говорить о золоте "Кумтора", то это совсем другой разговор.

С момента приобретения независимости до 2020 года наши национальные запасы достигали лишь 16 тонн. Сегодня наш национальный запас составляет 52 тонны. Это наш успех лишь за последние три года. К концу года эти цифры увеличатся.

Поэтому не стоит доверять разным поддельным видео. Время расставит все на свои места. Сейчас с помощью искусственного интеллекта можно создать видео, имитирующее голос любого человека. В прошлом году я удивился, посмотрев видеоматериал с рекламой, где звучал мой голос. Когда я позвонил своему пресс-секретарю, чтобы узнать, когда и где я произносил эти слова, выяснилось, что видео создано с использованием "искусственного интеллекта" на компьютере.

В наше время технологии развиваются настолько быстро, что каждый час приносит новые изменения. Поэтому каждый должен самостоятельно анализировать информацию на достоверность и принимать решение верить ей или нет.

- У вашего брата Сабыра Жапарова была фотография, на которой он держит золотой слиток в какой-то стране. Они же, используя эту фотографию, говорят, что продают наше золото за границу. Что вы ответите по этому поводу?

- Я ранее уже комментировал эту фотографию, но еще раз отвечу для информации. В 2021 году, сразу после того, как "Кумтор" стал собственностью государства, организация LBMA, которая занимается продажей иностранного, а точнее международного золота, запретила экспорт нашего золота.

В то время к нам приезжали люди со всего мира и предлагали купить у нас золото, просили отдать его по низкой цене. Ко мне, и в правительство тоже многие обращались. Словом, желающих купить оказалось очень много. В это время моему брату Сабыру Жапарову позвонили бизнесмены, работающие с турецким золотом, и показали свой завод. Они тоже предложили продать им по низкой цене. Эта фотография была сделана там. Если бы у него были корыстные цели, то он бы не стал фотографироваться с золотом. Но, несмотря на это, я очень резко высказался брату об этом случае: "Не вмешивайтесь в дела государства. Государство само решит".

Конечно, у моего брата были благие намерения продвинуть интересы государства, если вдруг, при моем вступлении в должность, дела пойдут не очень хорошо. Но в то время, в течение года, мы не продали ни одного килограмма золота.

Мы хранили все золото в Национальном банке. Позже мы договорились с "Центеррой", взяли "Кумтор" и, после улучшения ситуации, начали продавать по мировым ценам через Нацбанк, как и раньше. До сих пор наше золото продается на мировой фондовой бирже.

- Недавно вы проводили в соцсетях опрос о том, стоит ли строить пирс в форме комуза. Было много людей, которые поддержали этот шаг. Однако нашлись и те, кто отметил, что "Президент на выборах получил поддержку 80% избирателей, и народ дал ему право принимать решения без проведения опросов". И правда, можно было начать строительство, не заявляя об этом общественности?

- Да, 80% народа оказали мне доверие и дали мне право самому решать судьбу и будущее государства на 6 лет. Если бы это был политический вопрос, я бы принял собственное решение, не спрашивая людей. Однако, поскольку речь идет о национальном инструменте, я решил, что проведу опрос.

Потому что мне позвонил мой пресс-секретарь и сказал, что все пишут разные мнения, а есть и те, кто проклинают, меня это сильно задело, поэтому я опубликовал опрос.

В опросе большинство людей, а именно 96%, проголосовали за. Поэтому этот проект остался без изменений. Там самого комуза нет. Есть только форма. Напротив, предпринимается попытка прославить и представить, посетившим нашу страну туристам, наш комуз и юрту.

Что в этом плохого? Хорошо же, если мы покажем туристам "Рух Ордо" и после посещения комплекса пригласим их в юрту и угостим национальной едой.

Наши юноши и девушки, обслуживающие ресторан внутри юрты, будут носить национальную одежду. Что плохого, если мы сохраним свой национальный колорит и покажем его иностранцам?

- Есть и те, кто говорит, что можно было провести опрос при изменении флага?

- Флаг – это же не комуз. Флаг - это символ, который меняется быстро. Название кыргыз существует уже пять тысяч лет. Столько лет и нашему комузу. Наш флаг менялся много раз. Он также будет меняться под влиянием времени.

Например, возьмем развитые страны. Америка меняла свой флаг 26 раз. Испания, Венесуэла 8 раз. Известно, что флаг во Франции меняется в зависимости от политического режима.

Самое главное, что я не принимал решений, которые негативно повлияют на судьбу народа и будущее страны. Я далек от принятия таких решений. Каждое принятое решение я отмеряю семь раз.

Поэтому вы можете знать, что за каждым моим политическим решением стоит что-то хорошее или полезное для народа и государства в будущем.

История даст свою оценку каждому решению. Я верю, что кыргызский народ и будущие поколения оценят мои решения как "хорошие", даже если не признают их "лучшими".


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URL: https://www.vb.kg/436996
Теги:
золото, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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