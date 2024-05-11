Мать Рамзана Кадырова передала на войну автопарк японских бронемашин

Фонд, которым руководит Аймани Кадырова, передал 30 бронированных "Тойот" чеченским бойцам, воюющим в Украине. Об этом сообщил Рамзан Кадыров, передает СМИ.

Как отметил Кадыров в своем Телеграм-канале, автомобили для чеченских бойцов на фронт были приобретены на средства "Фонда имени Ахмата Кадырова" по инициативе Аймани Несиевны Кадыровой, президента фонда и матери главы республики. Выбор японской марки он обосновал соответствием автомобилей "современным стандартам". Примечательно, что выбор пал именно на японские машины, несмотря на то, что Япония входит в РФ в так называемый список "недружественных" стран.

Они очень удобные, практичные, надежные и полезные для оперативной переброски бойцов в заданный квадрат, подвоза боеприпасов, продовольствия, медикаментов, эвакуации раненых, - написал Кадыров.

В своем Телеграм-канале Кадыров также пожелал "бойцам удачной охоты на украинских бандитов".

Глава Чечни выразил двойную благодарность своей матери за постоянную заботу о подразделениях, а также за вклад в развитие социальной инфраструктуры республики.