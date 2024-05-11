В Бишкеке пройдет вторая экологическая акция "Экобатл"

13 мая в Ботаническом саду имени Гареева пройдет вторая экологическая акция "Экобатл". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, мероприятие призвано обратить внимание на вопросы охраны окружающей среды и организовать активное обсуждение экологических проблем в школьной, студенческой, экспертной и общественной среде.

Основное направление работы "ЭКО Кубка-2024":

- комфортная экологическая среда;

- выявление путей решения для улучшения экологии в городе.

Во втором "ЭКО Кубке-2024" примут участие 20 команд.

Организаторами мероприятия являются департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек, международный университет инновационных технологий и департамент образования мэрии столичной мэрии.