В Бишкеке пройдет вторая экологическая акция "Экобатл"

13 мая в Ботаническом саду имени Гареева пройдет вторая экологическая акция "Экобатл". Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, мероприятие призвано обратить внимание на вопросы охраны окружающей среды и организовать активное обсуждение экологических проблем в школьной, студенческой, экспертной и общественной среде.
Основное направление работы "ЭКО Кубка-2024":
- комфортная экологическая среда;
- выявление путей решения для улучшения экологии в городе.
Во втором "ЭКО Кубке-2024" примут участие 20 команд.
Организаторами мероприятия являются департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек, международный университет инновационных технологий и департамент образования мэрии столичной мэрии.