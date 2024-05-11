Певица из Израиля на фоне протестов прошла в финал Евровидения-2024

Несмотря на протесты и неодобрительный свист зала, израильская певица Эден Голан с триумфом прошла во второй полуфинал Евровидения-2024, стремительно взлетев на второе место в рейтинге букмекеров, передает СМИ.

Как сообщает Euronews, второй полуфинал популярного песенного конкурса "Евровидение", проходивший в шведском городе Мальмё, оказался в центре скандала. Причиной тому стало участие Израиля, вызвавшее волну протестов и призывы к бойкоту. Более 10 тысяч активистов, выступающих в поддержку Палестины, вышли на улицы Мальмё, требуя исключить Израиль из конкурса.

Представляющая Израиль певица Эден Голан столкнулась с негативной реакцией публики: начало ее выступления было встречено неодобрительным свистом. Однако, несмотря на явное давление, Эден блестяще справилась со своей задачей и прошла в финал конкурса. Более того, этот инцидент, похоже, сыграл ей на руку: букмекеры резко повысили ее шансы на победу, поставив ее на второе место в списке фаворитов, сразу после швейцарского исполнителя Nemo.

Помимо Израиля в финал конкурса, который состоится 11 мая, прошли следующие страны: Австрия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Греция, Швейцария, Грузия, Армения, Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.

Стоит отметить, что Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция и Швеция попадают в финал автоматически.