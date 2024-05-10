Омурбек Текебаев в Берлине возложил цветы павшим советским воинам

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев принял участие в церемониях возложения венков на мемориалах павшим советским воинам в Тиргартене и Трептов-парке (Берлин) по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В этот день Посол Омурбек Текебаев вместе с послами Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также представителями и военными атташе других иностранных государств, почтили память павших советских воинов в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В рамках мероприятия послы Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана прочитали Коран за погибших советских воинов.