Погода
$ 88.35 - 89.20
€ 94.75 - 95.75

Омурбек Текебаев в Берлине возложил цветы павшим советским воинам

209  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев принял участие в церемониях возложения венков на мемориалах павшим советским воинам в Тиргартене и Трептов-парке (Берлин) по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В этот день Посол Омурбек Текебаев вместе с послами Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также представителями и военными атташе других иностранных государств, почтили память павших советских воинов в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В рамках мероприятия послы Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана прочитали Коран за погибших советских воинов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437003
Теги:
МИД, Омурбек Текебаев, День Победы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  