В возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик Араке Арстанбеков. Начальник Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов направил телеграмму с соболезнованиями родным ветерана КР.

В возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик Араке Арстанбеков.

79 лет назад День Победы Араке Арстамбеков встретил в Берлине. Таласский юноша попал в состав Первого Белорусского фронта, когда в самом разгаре была операция "Багратион".

17 апреля этого года в ходе визита в Таласскую область Араке Арстанбекова навещала делегация Администрации Президента России по главе с начальником Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.

В телеграмме Маслова говорится:

"Разделяем Вашу боль и просим передать слова сопереживания и поддержки всем членам Вашей большой семьи, родным, близким, землякам Араке Арстанбековича.

Для всего нашего коллектива и для меня лично было большой честью узнать Вашего отца – настоящего батыра и сына своего Отечества. Он поистине гордился историей нашей общей Отчизны и своей малой родины, ее людьми, ради которых воевал и добывал Великую Победу – одну на всех.

Его долгая жизнь – пример для каждого из нас. Несмотря на тяжелые испытания на фронте, он сумел сохранить жизненную энергию, искренность, жизнелюбие, подарить жизнь и любовь своим детям, внукам и правнукам, передать свою мудрость и опыт молодому поколению.

Пусть вера в дружбу и любовь к жизни дадут Вам и Вашим близким сил пережить эту утрату".