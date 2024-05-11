Фильм "Рай под ногами матерей" получил Гран-при Фестиваля правильного кино

Гран-при Международного фестиваля правильного кино удостоена лента "Рай под ногами матерей" режиссера Руслана Акуна из Кыргызстана, сообщила пресс-служба Музея Победы России.

"Наш кинофестиваль собрал лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия. Удивительный фильм коллег из Кыргызстана рассказывает о невероятной силе материнской любви, о том, что только доброта разных людей, независимо от их национальности, способна помочь человечеству преодолеть все трудности", - сказала директор киносмотра, руководитель кинотеатра "Поклонка" Музея Победы Лара Помыканова

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Режиссеру этого фильма Руслану Акуну в эти дни аплодировали после просмотра киноленты и на родине - старики и воспитанники Нижне-Серафимовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Для них молодёжный совет ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кыргызстана при сотрудничестве с департаментом кинематографии Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики провел благотворительную акцию, показав этот потрясающий фильм.

Люди, живущие там, в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности передвигаться и посещать кинотеатры. Но очень хотели посмотреть отечественный кинофильм режиссера Руслана Акуна "Бейиш эненин таманында" ("Рай под ногами матерей"), о котором были наслышаны. И их просьба была услышана.

"Мы решили порадовать людей, предоставив им такую возможность. Тем более, что очень хотелось поднять им настроение перед Днем Победы, создать праздник в их душах. И надо было видеть, с каким вниманием они смотрели этот фильм и как после просмотра благодарили всех, кто организовал эту прекрасную и добрую акцию. Мы тоже искренне благодарны департаменту кинематографии Министерства культуры за поддержку", - сказала заведующая отделом социальной работы Ысык-Атинской районной госадминистрации Чуйской области, председатель районного Совета профсоюза отрасли Ысык-Атинского района Айнура Балбакова.

Наверное, не надо объяснять, чем потрясла кинолента зрителей Нижне-Серафимовского дома интерната, да и всех нас, кыргызстанцев. Как верно отметила в одном из интервью известный киновед и кинокритик Гульбара Толомушева, "я считаю, что эта лента - одна из лучших работ режиссера, если не самая лучшая. Автор с очень позитивной стороны показывает ислам: жизнь простых людей, которые, если идут с добром и хорошими помыслами, добиваются своей цели – в данном случае доходят до Мекки. То есть когда люди узнают, что главные герои совершают хадж пешком, то им дают ночлег. Из этой ленты мы узнаем, что, оказывается, любой страждущий всегда найдет приют в мечети, где бы она ни находилась.

Герой ленты Руслана Акуна: молодой мужчина, физически уже сильный, у него есть цель и, если его направить, его не остановят никакие препятствия и проблемы. Да, у него есть ментальные особенности, но это не мешает ему оставаться хорошим и целеустремленным человеком. Мы видим, что этот герой очень упертый, то есть наша нация такая – нас не сломить и у нас есть цель, поэтому мы идем вперед".

Между ЦК профсоюза и Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики подписан меморандум о сотрудничестве. А значит, это не последняя акция милосердия, и в Нижне-Серафимовском доме-интернате еще увидят настоящие шедевры отечественного кинематографа.