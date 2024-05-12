Кыргызская алкогольная продукция выходит на рынок Узбекистана

Накануне Торговое представительство Кыргызской Республики при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в Республике Узбекистан провели переговоры с представителями компании "KREDO BEST MChJ".

В результате встречи был подписан предварительный контракт на поставку широкого ассортимента высококачественных алкогольных напитков из Кыргызстана. От вин до коньяков, от водки до других напитков - каждый продукт отличается уникальными вкусовыми характеристиками, готовыми покорить сердца узбекских потребителей.

"Мы рады начать сотрудничество с компанией "KREDO BEST MChJ" и представить кыргызскую алкогольную продукцию узбекским потребителям. Мы уверены, что наши напитки завоюют сердца благодаря своему качеству и доступной цене", - отметил Алмаз Темирбеков, Торговый представитель КР в РУз.

Это соглашение - важный шаг в развитии торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном, и открывает новые возможности для кыргызских производителей.