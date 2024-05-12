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ГНС: В Казахстане обувная продукция подлежит обязательной маркировке

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики рекомендует отечественным производителям и экспортерам обувных товаров маркировать продукцию до ввоза на территорию Республики Казахстан или до помещения под таможенные процедуры.

Согласно новым правилам маркировки и прослеживаемости обувных товаров РК не допускается оборот и вывод из оборота обувных товаров, также их остатков, не маркированных средствами идентификации.

Кроме этого, маркировка остатков обувных товаров, реализуемых в Казахстане, осуществляется до 1 июня 2024 года.

До 1 июня 2024 года маркировку продукции можно провести после их помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта в складских помещениях импортера.

Отметим, в Республике Казахстан внесены изменения в правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров.


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URL: https://www.vb.kg/437013
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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