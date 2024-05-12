ГНС: В Казахстане обувная продукция подлежит обязательной маркировке

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики рекомендует отечественным производителям и экспортерам обувных товаров маркировать продукцию до ввоза на территорию Республики Казахстан или до помещения под таможенные процедуры.

Согласно новым правилам маркировки и прослеживаемости обувных товаров РК не допускается оборот и вывод из оборота обувных товаров, также их остатков, не маркированных средствами идентификации.

Кроме этого, маркировка остатков обувных товаров, реализуемых в Казахстане, осуществляется до 1 июня 2024 года.

До 1 июня 2024 года маркировку продукции можно провести после их помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта в складских помещениях импортера.

Отметим, в Республике Казахстан внесены изменения в правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров.