Погода
$ 88.43 - 89.22
€ 94.85 - 95.70

RFI: Франция отправила Украине старые ракеты SCALP

243  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Франция поставила Украине партию дальнобойных ракет SCALP с подходящим к концу сроком годности, но все еще пригодных к использованию, передает RFI со ссылкой на источник. В январе президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Париж передаст Киеву 40 ракет SCALP, пишет Коммерсантъ.

Собеседник RFI сказал, что Украине передали ракеты в рамках программы Chrysalide, в которой представлены два типа снарядов - с истекающим сроком годности и непригодные к применению. Источник добавил, что ракеты перед их передачей Киеву были отремонтированы.

"Это было очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP в любом случае в перспективе подлежали утилизации",- сказал собеседник издания. Он уточнил, что починка старых ракет обошлась в четыре раза дешевле, чем производство новых.

SCALP - французский аналог британских крылатых ракет Storm Shadow. В апреле издание The Sun со ссылкой на источники писало, что летом Украина может атаковать Крымский мост при помощи Storm Shadow или SCALP.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437014
Теги:
оружие, Украина, Франция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  