RFI: Франция отправила Украине старые ракеты SCALP

Франция поставила Украине партию дальнобойных ракет SCALP с подходящим к концу сроком годности, но все еще пригодных к использованию, передает RFI со ссылкой на источник. В январе президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Париж передаст Киеву 40 ракет SCALP, пишет Коммерсантъ.

Собеседник RFI сказал, что Украине передали ракеты в рамках программы Chrysalide, в которой представлены два типа снарядов - с истекающим сроком годности и непригодные к применению. Источник добавил, что ракеты перед их передачей Киеву были отремонтированы.

"Это было очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP в любом случае в перспективе подлежали утилизации",- сказал собеседник издания. Он уточнил, что починка старых ракет обошлась в четыре раза дешевле, чем производство новых.

SCALP - французский аналог британских крылатых ракет Storm Shadow. В апреле издание The Sun со ссылкой на источники писало, что летом Украина может атаковать Крымский мост при помощи Storm Shadow или SCALP.