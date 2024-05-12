Мирзиёев поручил чиновникам трудоустроить 115 тысяч вернувшихся мигрантов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что с января по апрель текущего года на родину вернулись 115 тысяч трудовых мигрантов. Перед чиновниками поставлена задача найти приехавшим домой гражданам работу и решить их социальные проблемы, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Как уточнил руководитель республики, в январе-марте вернулись 58 тысяч узбекистанцев, в апреле - 57 тысяч.

Более того, ожидается, что до конца 2024 года из-за границы домой приедут еще порядка 250-300 тысяч соотечественников.

В этой связи вопрос занятости и повышения доходов населения выходит на первый план, и власти на местах должны постоянно контролировать ситуацию.

Вместе с тем президент поручил ответственным органам создать единую информационную платформу по миграции и интегрировать ее с системой "махаллинской семерки". Это позволит оперативно оказывать помощь узбекистанцам, оказавшимся в тяжелом положении на чужбине, а также трудоустроить их по возвращении на родину.

Мирзиёев напомнил, что в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области реализуется проект по массовому вовлечению жителей в предпринимательство, созданию малых предприятий в махаллях (общинах) и развитию сферы услуг. Данный опыт, по задумке правительства, следует распространить на всю страну. Однако пока во многих регионах работа идет медленно. Поэтому за халатность были уволены 382 чиновника районного уровня по всей стране.

Поскольку на совещании уделялось особое внимание развитию кожевенной и шелковой промышленности, Мирзиёев дал ряд соответствующих поручений.

В частности, он отметил, что предприятия, выпускающие изделия из кожи, в прошлом году нарастили производство до 3 трлн сумов. Однако 50% такого результата обеспечили Андижан и Фергана. В этой связи администрациям других городов и областей следует активизировать работу: искать оборотные средства для заводов и новые рынки сбыта. В 2023 году готовая продукция составила лишь 30% в общем объеме экспорте, резюмировал президент.

Что касается шелковой промышленности, то глава государства объявил о повышении на 25% закупочных цен на коконы. Кроме того, занятые в данной отрасли бизнесмены получат фискальные льготы, например, их освободят от уплаты подоходного и социального налогов. Чиновникам в свою очередь дано задание выделить 105 тысяч гектаров земли для создания новых ферм.

ℹ️ Добавим, что по данным Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, на конец марта за границей работали свыше двух миллионов соотечественников, причем половина из них - в России.

Источник: Фергана