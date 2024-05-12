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Япония уничтожит препараты от COVID-19 на 2 миллиарда долларов

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Япония избавится от 77 процентов ранее приобретенных препаратов от COVID-19. Их стоимость оценивается почти в 2 миллиарда долларов, пишет Kyodo.

Власти намерены уничтожить 4,3 миллиона пероральных препаратов Xocova фармкомпании Shionogi, Lagevrio производства Merck, а также таблеток Paxlovid фирмы Pfizer. Как сообщается, во время пандемии Япония закупила противокоронавирусные средства для 5,6 миллиона граждан. К 2024 году у большей части лекарств вышел срок годности, поэтому они подлежат утилизации.

Прежде Япония утилизировала 240 миллионов доз вакцины против COVID-19, понеся убытки в 4,2 миллиарда долларов. В мае 2023 года правительство страны перевело вирус из разряда опасных заболеваний в категорию сезонных.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/437016
Теги:
лекарства, Япония, коронавирус
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