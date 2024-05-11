Главе аэропорта "Манас" Манасу Самидинову нечего возразить Болоту Темирову

Очередная попытка журналиста Болота Темирова дискредитировать президента Кыргызстана и на этот раз посредством видеоролика, в котором брат главы государства якобы под покровом ночи переправляет золотые слитки на Кипр, полностью провалилась. Народ уже давно понял, что изгнанный журналист ради мести опустился до откровенной лжи, которую он пытается навязать людям, мол, якобы Жапаров именно для того и пришел во власть, чтобы обобрать до нитки Кыргызстан.

Сам глава государства откровенно посмеялся над этим видеороликом, задавшись вполне логичным вопросом: "разве могут люди, ворующие золото и вывозящие его за границу, сами снимать такие видеоролики и распространять их в соцсетях?".

"На всех золоторудных месторождениях, относящихся к правительству, и аффинажном заводе в Кара-Балте мы установили видеокамеры, все вещание идет онлайн (цифровизировано). Видео снимается круглосуточно, записывается на компьютер. Тысячи экспертов следят по камерам в режиме реального времени. Никому даже присниться не может кража и грамма золота. Все это прекрасно знают", - сказал в своем интервью Садыр Жапаров.

Это что касается слитков, но, помнится, на коробках в видеоролике были приклеены листы бумаги, на которых изображены буквенные значения IKU, LCA. Болот Темиров по этому поводу заявил, что IKU – это код аэропорта Тамчы, а LCA – аэропорта "Ларнака" на Кипре. Журналист отметил, что именно в этот день, 2 июля 2023 года, неизвестный частный самолет вылетел из Тамчы на Кипр.

В этой связи напрашивается закономерный вопрос, почему молчит председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов, который недавно советом директоров совета директоров ОАО "МАМ" был переизбран на второй срок. Ведь по сути его открытым текстом обвинили в незаконной перевозке золота за границу. Почему президенту страны приходится одному объясняться и отдуваться за всех? Или по этому поводу Самидинову нечего сказать Болоту Темирову?

Даже глава Нацбанка Кубанычбек Боконтаев сразу после публикации скандального видео поспешил дать интервью, в котором рассказал, что объем золотовалютных резервов Кыргызстана находится на исторически максимальных значениях и по состоянию на 6 мая 2024 года достиг 3 млрд 625 млн долларов США.

"Учитывая операции Национального банка как по покупке, так и по продаже золота, объем золота в активах Национального банка по состоянию на конец апреля 2024 года составил около 52 тонн", - сказал он.

При желании, если, конечно, оно имеется, председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манасбек Самидинов мог бы также предоставить свои доказательства, в частности, документы, опровергающие обвинения Болота Темирова. Более того, главе аэропорта не мешало бы связаться со своими коллегами на Кипре, чтобы те в свою очередь дали аналогичные опровержения. Почему надо обязательно ждать указаний сверху? Неужели своего ума не хватает до всего этого додуматься? Или уровня председателя ОАО "МАМ" только хватает на починку свалившегося от ветра забора, который, кстати, за короткий срок упал целых два раза? Впрочем, возможно, во всем виновата неопытность Самидинова в силу его возраста, но это не значит, что нужно, словно мальчику, постоянно прятаться за спину президента. Это уж, извините, не к лицу руководителю такого уровня.