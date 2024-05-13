Индия в июне столкнется с самой большой за 14 лет нехваткой электроэнергии

Самый большой за 14 лет дефицит электроэнергии прогнозируется в июне 2024 г. в Индии после спада выработки гидроэлектроэнергии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Правительство Индии стремится избежать перебоев в работе электростанций, откладывая плановое техническое обслуживание станций и возобновляя работу простаивающих энергоблоков.

По данным правительственного источника агентства, дефицит также вызван задержками с вводом в эксплуатацию 3,6 ГВт новых угольных электростанций, которые планировалось ввести в эксплуатацию до марта 2024 г.

По данным Центрального управление электроэнергетики Индии:

пик дефицита в 14 ГВт прогнозируется в июне 2024 г. в ночное время, когда мощности солнечных электростанций (СЭС) отключены; процесс планирования основан на наихудших сценариях.

Согласно общедоступным правительственным данным, разрыв является самым большим с 2009-2010 гг.

В году, завершившемся 31 марта, производство гидроэлектроэнергии в Индии упало самыми резкими темпами за 4 десятилетия, в то время как производство возобновляемой энергии осталось на прежнем уровне.

Министр энергетики Индии Р. К. Сингх провел экстренное совещание на прошлой неделе, чтобы оценить ситуации, и решил отложить закрытие электростанций на плановое техническое обслуживание в июне 2024 г. и восстановить 5 ГВт простаивающих мощностей угольных электростанций, сообщили 2 правительственных источника, присутствовавших на встрече.

Тезисы из заявления правительства Индии:

были предприняты все усилия для максимизации выработки электроэнергии; с учетом принятых мер ожидается, что спрос на электроэнергию будет адекватно удовлетворяться в течение дня и в несолнечные часы в ближайшие месяцы, включая июнь 2024 г.; администратор энергосистемы Grid-India прогнозирует максимальную ночную потребность в 235 ГВт в июне 2024 г.

Что касается предложения, то, по данным правительственных источников, имеется около 187 ГВт тепловой мощности и около 34 ГВт из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Цифры спроса на электроэнергию и прогнозируемые мощности ранее не сообщались.

В апреле 2024 г. министерство энергетики Индии впервые воспользовалось чрезвычайным правом, чтобы перевести электростанции, работающие на газе и импортируемом угле, на полную мощность.

Индия долгое время выступала за использование угля, но администрация премьер-министра Н. Моди замедлила рост мощностей из-за использования топлива, сильно загрязняющего окружающую среду, чтобы сосредоточиться на переходе к зеленой энергетике с прицелом на достижение к 2070 г. целей по достижению углеродной нейтральности.

Планы по созданию новых угольных электростанций в стране, которая испытывает давление со стороны богатых экономик с требованием прекратить использование угля, набрали обороты в 2023 г., но для начала производства потребуется как минимум 4 года.

Существующие угольные электростанции и СЭС помогут стране удовлетворить спрос на электроэнергию в дневное время.

Ранее агентство PTI со ссылкой на источники передавало, что Индия планирует к концу 2024 г. запустить 20 новых угольных шахт, что позволит снизить импорт угля и поможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

Также в декабре 2023 г. отмечалось, что Индия к 2029-2030 гг. намерена увеличить добычу угля и добыть 1,5 млрд т угля.

Источник: neftegaz.ru