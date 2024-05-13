Погода
$ 88.43 - 89.22
€ 94.85 - 95.70

Индия в июне столкнется с самой большой за 14 лет нехваткой электроэнергии

57  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Самый большой за 14 лет дефицит электроэнергии прогнозируется в июне 2024 г. в Индии после спада выработки гидроэлектроэнергии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Правительство Индии стремится избежать перебоев в работе электростанций, откладывая плановое техническое обслуживание станций и возобновляя работу простаивающих энергоблоков.

По данным правительственного источника агентства, дефицит также вызван задержками с вводом в эксплуатацию 3,6 ГВт новых угольных электростанций, которые планировалось ввести в эксплуатацию до марта 2024 г.

По данным Центрального управление электроэнергетики Индии:

  1. пик дефицита в 14 ГВт прогнозируется в июне 2024 г. в ночное время, когда мощности солнечных электростанций (СЭС) отключены;
  2. процесс планирования основан на наихудших сценариях.

Согласно общедоступным правительственным данным, разрыв является самым большим с 2009-2010 гг.

В году, завершившемся 31 марта, производство гидроэлектроэнергии в Индии упало самыми резкими темпами за 4 десятилетия, в то время как производство возобновляемой энергии осталось на прежнем уровне.

Министр энергетики Индии Р. К. Сингх провел экстренное совещание на прошлой неделе, чтобы оценить ситуации, и решил отложить закрытие электростанций на плановое техническое обслуживание в июне 2024 г. и восстановить 5 ГВт простаивающих мощностей угольных электростанций, сообщили 2 правительственных источника, присутствовавших на встрече.

Тезисы из заявления правительства Индии:

  1. были предприняты все усилия для максимизации выработки электроэнергии;
  2. с учетом принятых мер ожидается, что спрос на электроэнергию будет адекватно удовлетворяться в течение дня и в несолнечные часы в ближайшие месяцы, включая июнь 2024 г.;
  3. администратор энергосистемы Grid-India прогнозирует максимальную ночную потребность в 235 ГВт в июне 2024 г.

Что касается предложения, то, по данным правительственных источников, имеется около 187 ГВт тепловой мощности и около 34 ГВт из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Цифры спроса на электроэнергию и прогнозируемые мощности ранее не сообщались.

В апреле 2024 г. министерство энергетики Индии впервые воспользовалось чрезвычайным правом, чтобы перевести электростанции, работающие на газе и импортируемом угле, на полную мощность.

Индия долгое время выступала за использование угля, но администрация премьер-министра Н. Моди замедлила рост мощностей из-за использования топлива, сильно загрязняющего окружающую среду, чтобы сосредоточиться на переходе к зеленой энергетике с прицелом на достижение к 2070 г. целей по достижению углеродной нейтральности.

Планы по созданию новых угольных электростанций в стране, которая испытывает давление со стороны богатых экономик с требованием прекратить использование угля, набрали обороты в 2023 г., но для начала производства потребуется как минимум 4 года.

Существующие угольные электростанции и СЭС помогут стране удовлетворить спрос на электроэнергию в дневное время.

Ранее агентство PTI со ссылкой на источники передавало, что Индия планирует к концу 2024 г. запустить 20 новых угольных шахт, что позволит снизить импорт угля и поможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

Также в декабре 2023 г. отмечалось, что Индия к 2029-2030 гг. намерена увеличить добычу угля и добыть 1,5 млрд т угля.

Источник: neftegaz.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437028
Теги:
Индия, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  