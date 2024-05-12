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В аэропорту "Манас" иностранец украл более 6 тысяч долларов

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В аэропорту "Манас" иностранец украл денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным пресс-службы, 2 мая 2024 года с заявлением обратился гражданин Д.Б. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 03:00 часов в аэропорту "Манас" из кармана его одежды тайно похитили 6500 долларов США и 3000 сомов.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК.

Сотрудниками милиции аэропорта "Манас" установлен подозреваемый в совершении данного преступления, им оказался гражданин иностранного государства М.А., 1996 года рождения, который украденные деньги спрятал у себя в спальной комнате.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/437031
Теги:
кража, Аэропорт "Манас"
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