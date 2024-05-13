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В Норвегии придумали, как уберечь птиц от ветряных турбин

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане никто не говорит о том, что установка ветренных генераторов - это смерть для тысяч птиц. Но говорить о рисках для окружающего мира надо сейчас, пока у нас только разворачивается развитие этого сектора. В мире эти данные известны и по этой причине идут поиски мер защиты птиц.

Так, по данным СМИ, норвежские исследователи, похоже, придумали способ значительно сократить гибель пернатых.

Американская организация по охране птиц изучила имеющиеся данные и пришла к выводу, что по крайней мере один миллион смертей птиц в год только в США приходится на действие ветряных турбин. Конечно, это значительно меньше, чем 25,5 миллиона птиц в год, которые погибают, влетая в линии электропередач. Ещё примерно 980 миллионов птиц в год погибают, врезаясь в здания, а от 1,4 до 3,7 миллиардов птиц в год убивают домашние кошки.

Тем не менее, ученые из Норвежского центра экологически чистых энергетических исследований считают, что смертность птиц от ветряных турбин все же можно уменьшить.

Идея довольно проста: на каждой турбине будут установлены камеры, способные обнаруживать птиц, летящих прямо на роторы. Программное обеспечение автоматически рассчитает их траекторию, и если окажется, что птице угрожает опасность столкновения, система отправит управляющие сигналы, чтобы замедлить лопасти, регулируя крутящий момент генератора и поворот лопастей.

В симуляциях система, получившая название SKARV, способна избежать подавляющего большинства столкновений с птицами, которые летят по предсказуемому пути и приближаются к турбине в лоб, и обнаруженными не менее чем за пять секунд до столкновения. Это, конечно, не спасет всех птиц, некоторые все же могут врезаться в центральную башню, а также прилететь с боков, если будут кружить вокруг турбины.

"Трудно предсказать траекторию полета птицы, и новая система не решит эту проблему полностью. Например, если молодая, неопытная птица приблизится к турбине, демонстрируя хаотичное поведение в полете, то невозможно предсказать, где она будет через несколько секунд. Прогноз также становится сложнее, если несколько птиц приближаются одновременно", – Паула Гарсия Роза, соавтор исследования.

Систему можно настроить на полное отключение турбин, если приближается большая стая птиц – хотя команда ученых отмечает, что большой турбине может потребоваться до 20 секунд, чтобы полностью остановиться с нормальной скорости вращения.

"На основе нашего моделирования мы считаем, что проект SKARV может помочь снизить количество столкновений со смертельным исходом до 80%. Следующим шагом является дальнейшее развитие существующих стратегий управления скоростью вращения лопастей и интеграция их с методами определения траекторий полета птиц. Мы считаем, что технология SKARV может стать коммерчески доступной в течение пяти лет, а возможно, даже раньше, если мы увидим достаточный интерес со стороны отрасли", – объясняет Гарсия Роза.


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URL: https://www.vb.kg/437034
Теги:
Норвегия, энергетика
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