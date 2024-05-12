В наводнениях в Афганистане погибли не менее 311 человек

В Афганистане из-за наводнений в провинции Баглан на северо-востоке страны погибло не менее 311 человек. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

По данным Международной организации по миграции (МОМ), более 2 тыс. домов было разрушено. Ранее МОМ сообщала, что в результате наводнения погибли по меньше мере 300 человек.

Продолжаются поисково-спасательные работы на северо-востоке страны. Причинами катаклизма стали проливные дожди.

Ранее, 10 мая, служба гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии сообщила, что в стране из-за природных катаклизмов были вынуждены покинуть свои дома более 325 тыс. человек. Число жертв наводнений выросло до 107 человек, еще 134 пропали без вести.

Наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло 2 мая из-за сильных осадков. Губернатор штата обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой направить в районы, пострадавшие от наводнения, "всю доступную федеральную помощь", включая поддержку вооруженных сил.