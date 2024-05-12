Погода
$ 88.43 - 89.22
€ 94.85 - 95.70

В наводнениях в Афганистане погибли не менее 311 человек

305  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Афганистане из-за наводнений в провинции Баглан на северо-востоке страны погибло не менее 311 человек. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

По данным Международной организации по миграции (МОМ), более 2 тыс. домов было разрушено. Ранее МОМ сообщала, что в результате наводнения погибли по меньше мере 300 человек.

Продолжаются поисково-спасательные работы на северо-востоке страны. Причинами катаклизма стали проливные дожди.

Ранее, 10 мая, служба гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии сообщила, что в стране из-за природных катаклизмов были вынуждены покинуть свои дома более 325 тыс. человек. Число жертв наводнений выросло до 107 человек, еще 134 пропали без вести.

Наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло 2 мая из-за сильных осадков. Губернатор штата обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой направить в районы, пострадавшие от наводнения, "всю доступную федеральную помощь", включая поддержку вооруженных сил.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437036
Теги:
Афганистан, Наводнение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  