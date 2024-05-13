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Основные показатели социально-экономического развития КР в 2024 году

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Результаты социально-экономического развития Кыргызской Республики за январь-апрель 2024 года в целом продемонстрировали положительный тренд экономического роста и показывают с начала года устойчивую положительную динамику, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По предварительной оценке, Национального статистического комитета Кыргызской Республики, за январь-апрель 2024 года объем валового внутреннего продукта (далее – ВВП) сложился в сумме 341,7 млрд. сомов, и реальный темп роста составил 107,4 % (за январь-апрель 2023 г. – 102,1 .

Фактически во всех секторах экономики наблюдается положительная динамика, и показатели сложились следующим образом: в строительстве объемы производства возросли в 1,5 раза, сфере услуг – на 6,6 %, промышленности - на 2,5 %, сельском хозяйстве – на 2,1 %.Рост экономики за январь-апрель 2024 года был преимущественно обусловлен увеличением объемов в секторах сферы услуг и строительства.

За январь-апрель объем валового производства промышленной продукции составил 154,7 млрд. сомов и увеличился на 2,2 % (за январь-апрель 2023 года рост на 3,9 . Рост промышленного производства по сравнению с январем-апрелем 2023 года обеспечен повышением объемов производства очищенных нефтепродуктов на 31,0 %, деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности - на 28,7 %, в текстильном производстве, производстве одежды - на 19,6 %, фармацевтической продукции, пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий - на 18,2 %, а также резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов - на 3,6 %.

В обрабатывающем производстве, с самым высоким удельным весом в общем объеме промышленного производства (71,4 , объем продукции за январь-апрель 2024 года сложился в сумме 110,5 млрд. сомов и индекс физического объема к январю-апрелю 2023 года составил 102,2 %.

В добыче полезных ископаемых (удельный вес в общем объеме промышленного производства 11,9 объем производства продукции по итогам за январь-апрель 2024 года составил 18,3 млрд. сомов, а индекс физического объема к соответствующему периоду 2023 года составил 95,1 %.

В обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (удельный вес в общем объеме промышленного производства 15,6%) объем производства за январь-апрель 2024 года составил 24,1 млрд. сомов и увеличился на 8,2% за счет роста производства, передачи и распределения электроэнергии - на 5,9%.

Объемы водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья (удельный вес в общем объеме промышленного производства 1,1 в январе-апреле 2024 года составил 1,7 млрд. сомов и увеличились на 27,8 %, в основном, за счет повышения сбора, обработки и распределения воды - на 6,5 %.

Вклад в формирование ВВП со стороны промышленного производства составил 0,44 процентных пункта. Удельный вес промышленности в структуре производства ВВП составил 18,3 %.

За январь-апрель 2024 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 52,8 млрд. сомов. Темп реального роста к уровню аналогичного периода 2023 года составил 102,1 % (за январь-апрель 2023 года рост на 2,5 . Рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем-апрелем 2023 года обеспечен увеличением производства как продукции растениеводства - на 3,5 %, так и продукции животноводства - на 1,8 %

Вклад в формирование ВВП со стороны сельскохозяйственного производства составил 0,1 процентных пункта. Удельный вес сельского хозяйства в структуре производства ВВП составил 4,8 %.

Продолжается оказание государственной поддержки субъектам сельского хозяйства для развития животноводства, растениеводства, сектора переработки сельскохозяйственной продукции. С начала 2024 года в рамках реализации ФСХ-12 выделены 3024 получателям в сумме 1244,8 млн сомов льготных кредитов. Также для развития агропромышленных кластеров продолжается реализация проекта "Кредитование агропромышленного комплекса" с ежегодным выделением более 3 млрд. сомов.

По итогам за январь-апрель 2024 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 40,4 млрд. сомов и увеличился - на 58,9 % (рост на 3,3 % в январе-апреле 2023 года).

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-апрелем 2023 года обеспечено за счет роста как внутренних источников финансирования (на 63,8 , так и внешних источников (на 30,6 .

Рост объемов инвестиций в основной капитал отмечен на строительстве объектов сельского, лесного хозяйства и рыболовства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, оптовой и розничной торговли, транспортной деятельности и хранения грузов, информации и связи, операций с недвижимым имуществом, государственного управления и обороны, образования, искусства, развлечения и отдыха, а также жилищного строительства.

В январе-апреле 2024 года основной объем инвестиций (86 % от их общего объема) направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, обрабатывающих производств, образования, а также жилищное строительство.

Исходя из объемов капитализации экономики, общий объем валовой продукции строительства за январь-апрель 2024 года составил 38,3 млрд. сомов и увеличился - на 50,8 % (рост на 3,4 % в январе-апреле 2023 года).

По итогам января-апреля 2024 года объем валовой продукции сферы услуг составил 273,7 млрд. сомов и увеличился на 7,8% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Наибольшую долю в структуре отраслей экономики, оказывающих услуги, занимают оптовая и розничная торговля – 27,4 %, услуги транспортной деятельности – 9,3 % и услуги финансового посредничества и страхованию – 11,8%.

Объем оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов за январь-апрель 2024 года составил 74,9 млрд. сомов, темп роста составил 116,7 %. Увеличение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов по сравнению с январем-апрелем 2023 года обеспечено, в основном, ростом объемов оптовой – на 36,1% и розничной торговли - на 10,5 %.

Объем оказанных услуг гостиницами и ресторанами за январь-апрель 2024 года составил 9,0 млрд. сомов и увеличился - на 17,5 %.

Вклад сферы услуг в формирование ВВП оценивается на уровне 3,57 процентных пункта, а удельный вес в структуре производства ВВП составил 51,7 %.

В 2024 году инфляционные процессы в Кыргызской Республике замедлились. Индекс потребительских цен составил 101,4 % (январь-апрель 2024 года к декабрю предыдущего года) и замедлился почти в 2,5 раза, так как аналогичный показатель в 2023 году составлял 103,4 %. Среднегодовое значение инфляции (январь-апрель 2024 года к январю-апрелю 2023 года) составило 105,4 % (за январь-апрель 2023 года к январю-апрелю 2022 года составляло 113,7 .

В наибольшей мере за этот период повысились цены на свежие фрукты (на 9,4 , рыбу (на 5,8 , соль (на 4,8 , яйца (на 3,7 , сыры (на 3,2 , безалкогольные напитки (на 3,0 , картофель (на 1,9 , свежие овощи (на 1,3 , муку (на 1,1 и свежее мясо (на 1,0 . Наряду с этим, зафиксировано снижение цен на крупу гречневую (на 11,1 , молоко разливное (на 4,7 , печень говяжью (на 4,1 , животные жиры (на 3,7 , растительные масла (на 3,5 и сахар (на 1,1 .

Повышение потребительских цен и тарифов в январе-апреле текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) наблюдалось во всех регионах республики, за исключением Джалал-Абадской области (снижение на 0,7 из-за снижения цен на пищевые продукты. При этом, максимальный прирост цен (2,1 зафиксирован в Таласской области, что обусловлено наибольшим, в сравнении с другими регионами, повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 2,2 .

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника без учета малых предприятий в январе-марте 2024 года составила 34 046 сом и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года - на 11,0 %, а размер реальной заработной платы с учетом индекса потребительских цен повысился - на 5,3 %.

Повышение темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-марте 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Наиболее значительное их повышение наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов на 39,4 %, прочей обслуживающей деятельности - на 41,7 %, сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья - на 32,8 %, строительстве - на 32,6 %, добычи полезных ископаемых - на 26,0 %, профессиональной, научной и технической деятельности - на 22,8 %, операциях с недвижимым имуществом - на 22,0 %, а также транспортной деятельности и хранения грузов - на 21,4 %.

Объем внешнеторгового оборота Кыргызской Республики за январь-март 2024 года составил 3 723,9 млн долл. США и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличился на 29,8 %. При этом, в структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 13,7 %, импорта – 86,3 %.

Экспортные поставки Кыргызской Республики за январь-март 2024 года по сравнению с январем-мартом 2023 года увеличились на 12,8 %, составив 510,9 млн долл. США. Увеличение экспортных поставок обеспечено повышением поставок золота в 2,8 раза, лигнита (бурого угля) - в 1,7 раза, живых животных - в 1,5 раза, фруктов и орехов - на 30,7 %, средств наземного транспорта и их запасных частей - на 21,1 %, волокна хлопкового - на 7,2 %, полированного стекла - на 1,9 %.

Вместе с тем, наблюдалось снижение экспорта молока и молочной продукции в 1,8 раза, хлеба и мучных кондитерских изделий - в 1,7 раза, одежды и одежных принадлежностей - в 1,7 раза, руды и концентратов драгоценных металлов - в 1,6 раза, пластмасс и изделий из них - в 1,5 раза, цемента - в 1,5 раза, отходов и лома медных - в 1,5 раза, электрических машин и оборудования - на 21,0 %, овощей и корнеплодов - на 15 %, черных металлов - на 14,2 %.

Объем импортируемых товаров в Кыргызскую Республику сложился на уровне 3 213,0 млн долл. США и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 33,0 %. Рост объемов импортных поступлений обеспечен увеличением ввоза оборудования и механических устройств в 2,4 раза, нефтепродуктов - в 1,9 раза, средств наземного транспорта и частей к ним - в 2,5 раза, природного газа - на 24,4 %, фармацевтической продукции - на 16,3 %, черных металлов - на 22,3 %, предметов одежды и принадлежностей к ней - на 43,5 %.

Наряду с этим, снизились объемы поступлений трикотажных полотен в 7,8 раза, злаковых культур - в 1,5 раза, овощей и корнеплодов - в 1,7 раза, фруктов и орехов - на 1,7 %, пластмасс и изделий из них - на 31,8 %, резины и изделий из нее - на 29,2 %, электрических машин и оборудования - на 21,1 %, парфюмерных и косметических средств - на 16,7 %.

Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-марте 2024 года составил 868,5 млн долл. США и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года снизился на 6,5 %. Наибольшая доля взаимной торговли республики за этот период пришлась на Россию (70,4 и Казахстан (27,2 .

Объем внешней торговли с третьими странами (вне ЕАЭС) составил 2,8 млрд. долл. США и по сравнению с январем-мартом 2023 года возрос в 1,5 раза.


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URL: https://www.vb.kg/437039
Теги:
Кыргызстан, экономика
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