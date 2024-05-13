Почему вместо Шойгу министром обороны назначают Белоусова

О рокировке в силовых структурах было объявлено поздно вечером 12 мая. Объявления к этому моменту ждали все: по обновленной Конституции каждый министр "со звездочкой", т. е. подчиненный главе государства, с 7 мая работает с приставкой "и. о.", а чтобы избавиться от нее – должен пройти согласование в Совете Федерации. После этого президент подписывает указ. Консультации были назначены на 13 мая.

Уже после 21.00 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил: "Сергей Кужугетович Шойгу освобожден от должности министра обороны РФ указом президента и назначен также указом президента РФ секретарем Совета безопасности РФ. Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней [станет известно], где Николай Платонович продолжит свою деятельность".

Место, где может продолжить работу Патрушев (директор ФСБ в 1999–2008 гг., после этого – секретарь Совбеза, одного из органов по выработке решений при главе государства), Песков не назвал.

Но в ближайшее время еще продолжатся перестановки в высших эшелонах власти, напоминают высокопоставленные собеседники "Ведомостей". Шойгу, несмотря на отставку с поста министра обороны, сохранит часть влияния на эту сферу. Из ведения ведомства под президента выводится ФСВТС. И ее работу также будет курировать Шойгу, сообщил Песков.

Сразу же было объявлено, что президент предложил назначить министром обороны вместо Шойгу, который занимал этот пост с 2012 г. (до этого недолго был губернатором Подмосковья, а прежде – бессменным руководителем МЧС), Андрея Белоусова. В уходящем составе правительства он занимал должность первого вице-премьера, курирующего нацпроекты и экономический блок.

По сути, Белоусов станет вторым в новейшей истории России министром обороны, не имевшим в своей биографии строчки о службе в армии или других силовых структурах на руководящих должностях. Первым был в 2007–2012 гг. Анатолий Сердюков, которого и сменил Шойгу. Близкий к Минобороны источник "Ведомостей" отмечает, что слухи о замене министра были и, чем ближе к инаугурации, тем активнее они обсуждались, в том числе на фоне коррупционных дел в министерстве. Но основным "номинантом" на развитие военной карьеры называли губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который уже служил в ведомстве, замечает собеседник.

Песков же объясняет логику текущего кадрового решения. "Здесь я хотел бы немножко пояснить, – сказал он журналистам. – Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%, потом он вырос до 3,4%. И уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны занимает ключевые позиции, так как Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленность. Это пока не критическая цифра. Но мы постепенно приближаемся в силу известных геополитических причин <...> к ситуации середины 1980-х гг., когда доля расходов на силовой блок была 7,4%. Это, еще раз, не критично". Но, продолжил Песков, это чрезвычайно важно и "это требует особого отношения": "Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны". Она должна соответствовать "динамике нынешнего момента".

И второе, отметил пресс-секретарь президента, "сегодня на поле боя побеждает тот, кто покажет больше инноваций, оперативного их внедрения". И поэтому на нынешнем этапе Путин принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек. "И это не просто гражданский человек, а человек, который весьма успешно возглавлял Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства", – отметил Песков.

Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей для создания условий по экономической конкурентоспособности, резюмировал он. Отметим, что при ротации правительства также был усилен куратор промышленности – Денис Мантуров был повышен до первого вице-премьера. О важности технологического развития (в том числе ВПК) говорилось и в контексте этого решения.

Задача Белоусова как человека со стратегическим видением и системным мышлением и специалиста в области экономики выстроить экономическую и инфраструктурную основу для того, чтобы армия воевала, но на должном технологическом уровне, считает руководитель аналитического центра "Департамент государственного консалтинга" Григорий Добромелов. Белоусов прекрасно разбирается в вопросах военной экономики, но не имеет опыта руководства кадровыми военными, обращает внимание главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Он предполагает, что вслед за назначением нового министра могут через какое-то время последовать и перестановки в руководстве министерства, начиная от начальника Генштаба (этот пост занимает генерал армии Валерий Герасимов, назначенный в 2012 г. после прихода Шойгу. – "Ведомости") и др.

В то же время ожидать резких действий, которые могут повредить проведению специальной военной операции, не стоит, полагает эксперт. Что касается военной составляющей, то это назначение никоим образом не будет изменять нынешней системы координат, сказал Песков журналистам. Эта составляющая всегда была прерогативой начальника Генштаба. Но там изменений он пока не анонсировал.

Помимо общего прекрасного знания военной экономики, которая имеет первостепенное значение для исхода военной спецоперации, Белоусов хорошо понимает роль военных инноваций, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Не случайно он играл одну из ведущих ролей в последнее время в организации внедрения беспилотной техники – это проект, равнозначный созданию ядерного оружия, ракетной техники и ПВО в СССР в послевоенное время, продолжает Пухов. Его подходы к внедрению инноваций стали одной из причин его назначения на этот пост, где одной из важнейших его задач станет внедрение в Вооруженные силы новых технологий, допускает он. О необходимости опережающего в сравнении с противником внедрения новых технологий неоднократно в последнее время говорил президент, напоминает Пухов.

Источник: Ведомости