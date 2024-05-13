На газификацию Чуйской области выданы льготные кредиты на 3 млн сомов

На газификацию Бишкека и Чуйской области предоставлены льготные кредиты на 3 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КР.

"В целях оказания государственной поддержки по газификации города Бишкек и Чуйской области в реализации проекта "Льготное финансирование по газификации города Бишкек и Чуйской области-2" принимают участие ОАО "Айыл Банк" и ОАО "РСК Банк".

Объем кредитования составляет 1,0 млрд сомов.

По состоянию на 10 мая 2024 года в рамках данного проекта 21 субъектам финансирования республики предоставлены льготные кредиты на сумму 3.0 млн сомов".