Акылбек Жапаров вручил Минэнерго ключи от 33 единиц спецтехники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров вручил Министерству энергетики ключи от спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отметим, что передано 33 единицы спецтехники, из них 28 единиц бригадных автомобилей, 3 легковых автомобиля и 2 экскаватора. На приобретение техники направлено более 86 млн сомов.

В своем выступлении глава кабмина отметил, что за последние годы в государственных органах были проведены позитивные реформы, в том числе обновлено техническое оснащение.

"Жизнь без электричества представить невозможно. Поэтому благодаря реформам Главы государства в энергетической отрасли страны, проводится значительная работа. Начат масштабный проект Камбаратинская ГЭС-1. Идет строительство малых ГЭС. В скором времени будет запущена финансируемая государством ГЭС "Бала-Саруу". Кроме того, началось строительство солнечных и ветровых электростанций. Также добавлю, что при проведении переговоров с крупными международными финансовыми институтами об энергетическом потенциале Кыргызстана ими выражена большая заинтересованность", - резюмировал Глава Кабмина Акылбек Жапаров.

Специалисты отмечают, что приобретенный спецтранспорт позволит улучшить деятельность энергетиков, ремонтные работы будут проводиться оперативно и качественно, что также повлияет на снижение технических потерь.