Погода
$ 88.43 - 89.22
€ 94.85 - 95.70

В КР мошенники распространяли "вирусное" приложение для списывания денег

195  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР задержаны члены транснациональной киберпреступной группировки, которые в целях мошенничества в соцсетях распространяли мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После установки "вирусного" приложения у граждан списывали деньги с их электронных кошельков.

Сотрудники ГКНБ вышли на след подозреваемых и задержали двух иностранцев, а также их 2 сообщников из числа кыргызстанцев. Все они заключены под стражу.

Спецслужбы просят граждан не проходить по сомнительным ссылкам, быть бдительными и осторожными. Если есть пострадавшие, то сообщать по номеру 0 (312) 66-04-75 или на электронную почту gknb.gov.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437050
Теги:
ГКНБ, мошенничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  