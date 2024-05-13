В КР мошенники распространяли "вирусное" приложение для списывания денег

ГКНБ КР задержаны члены транснациональной киберпреступной группировки, которые в целях мошенничества в соцсетях распространяли мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После установки "вирусного" приложения у граждан списывали деньги с их электронных кошельков.

Сотрудники ГКНБ вышли на след подозреваемых и задержали двух иностранцев, а также их 2 сообщников из числа кыргызстанцев. Все они заключены под стражу.

Спецслужбы просят граждан не проходить по сомнительным ссылкам, быть бдительными и осторожными. Если есть пострадавшие, то сообщать по номеру 0 (312) 66-04-75 или на электронную почту gknb.gov.kg.