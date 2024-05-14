Погода
$ 88.30 - 89.20
€ 94.85 - 95.70

Разрыв между богатыми и бедными в Узбекистане увеличился в пять раз

277  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В прошлом году неравенство между бедными и богатыми в Узбекистане увеличилось в пять раз. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Доходы 10% самых богатых граждан росли в 5 раз быстрее, чем у беднейших слоев населения.

Так, доходы 10% самых бедных слоев населения выросли всего лишь на 6%, в то время как у 10% самых богатых - более чем на 30%. Таким образом, более высокие темпы роста благосостояния состоятельных граждан усугубляют проблему экономического неравенства.

Всемирный банк рекомендует правительству увеличить производительность труда бедных слоев населения. В частности, у малоимущих граждан меньше возможностей найти работу, более низкий уровень образования и больше иждивенцев на содержании. Сокращение разрыва в этих аспектах поможет сократить уровень бедности и сдержать рост неравенства в Узбекистане.

Согласно международным стандартам, за последние восемь лет уровень бедности (менее $6,85 в день) сократился наполовину - с 36% в 2015 году до 17% в 2022 году. Бедность в республике сокращается более быстрыми темпами, чем в других странах Европы и Центральной Азии - с 13 до 8%.

Источник: ВЭС24


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437052
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  