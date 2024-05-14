Разрыв между богатыми и бедными в Узбекистане увеличился в пять раз

В прошлом году неравенство между бедными и богатыми в Узбекистане увеличилось в пять раз. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Доходы 10% самых богатых граждан росли в 5 раз быстрее, чем у беднейших слоев населения.

Так, доходы 10% самых бедных слоев населения выросли всего лишь на 6%, в то время как у 10% самых богатых - более чем на 30%. Таким образом, более высокие темпы роста благосостояния состоятельных граждан усугубляют проблему экономического неравенства.

Всемирный банк рекомендует правительству увеличить производительность труда бедных слоев населения. В частности, у малоимущих граждан меньше возможностей найти работу, более низкий уровень образования и больше иждивенцев на содержании. Сокращение разрыва в этих аспектах поможет сократить уровень бедности и сдержать рост неравенства в Узбекистане.

Согласно международным стандартам, за последние восемь лет уровень бедности (менее $6,85 в день) сократился наполовину - с 36% в 2015 году до 17% в 2022 году. Бедность в республике сокращается более быстрыми темпами, чем в других странах Европы и Центральной Азии - с 13 до 8%.

Источник: ВЭС24