Погода
$ 88.30 - 89.20
€ 94.85 - 95.70

В Таласской области выявили факт незаконного хранения дизельного топлива

193  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Государственной налоговой службы КР в ходе рейдового контроля в селе Кызыл-Жылдыз Таласской области выявили факт незаконного хранения дизельного топлива предположительно для последующей реализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, общий объем выявленного дизельного топлива составил 2 тыс. 700 литров.

"Неучтенная продукция временно изъята, материалы будут переданы в судебные органы для решения вопроса конфискации в доход государства", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437055
Теги:
ГНС, Таласская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  