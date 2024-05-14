В Таласской области выявили факт незаконного хранения дизельного топлива

Сотрудники Государственной налоговой службы КР в ходе рейдового контроля в селе Кызыл-Жылдыз Таласской области выявили факт незаконного хранения дизельного топлива предположительно для последующей реализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, общий объем выявленного дизельного топлива составил 2 тыс. 700 литров.

"Неучтенная продукция временно изъята, материалы будут переданы в судебные органы для решения вопроса конфискации в доход государства", - говорится в сообщении.