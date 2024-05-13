Минюст внес изменения в процедуру лицензирования частных нотариусов

Министерство юстиции Кыргызстана внесло некоторые изменения в процедуру лицензирования частных нотариусов с целью расширения доступности нотариальных услуг для граждан в удаленных районах страны.

В соответствии с приказом №76 от 11 мая 2024 года, внесенным в Положение о Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции, теперь кандидаты, набравшие 60 и более баллов на квалификационном экзамене, имеют возможность пройти двухнедельную стажировку в Учебном центре "Школа нотариата" при Нотариальной Палате КР. Эта новшество позволяет участникам повторно сдать экзамен без обязательного прохождения трехмесячной стажировки, как предусмотрено Законом КР "О нотариате".

Основная цель данной инициативы - преодолеть дефицит частных нотариусов в некоторых регионах Кыргызстана, который ограничивает доступ населения к нотариальным услугам. Это улучшение нормативной практики призвано способствовать удовлетворению потребностей граждан в правовой сфере.

Лица, подпадающие под новую норму, могут до 25 мая 2024 года обратиться в Министерство юстиции с заявлением о направлении в Учебный центр "Школа нотариата" при Нотариальной Палате для прохождения двухнедельной стажировки.