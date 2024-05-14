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В Бишкеке обсудят актуальные вопросы, связанные с трудовой миграцией

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- Светлана Лаптева
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Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики при содействии с ОО "Ресурсный центр для пожилых" 15 мая 2024 года проводит заседание межстранового экспертно-консультативного совета по миграции (МЭКС) с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, в том числе представителей ЕЭК, министерств и ведомств Кыргызской Республики, а также экспертов в сфере миграции из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Грузии и России.

МЭКС является экспертно-консультативной общественной межстрановой площадкой, направленной на проведение эффективной работы по поддержке мигрантов и оказанию содействия в создании благоприятных условий для трудовой деятельности граждан в пространстве СНГ и ЕАЭС.

Цель встречи – построение и укрепление сотрудничества, объединение усилий всех заинтересованных партнеров: государственных органов, гражданского общества и международных организаций, направленных на поддержку и защиту прав трудящихся мигрантов.

На повестке планируется обсудить вопросы по повышению информированности граждан Кыргызской Республики по безопасной миграции, дальнейшего развития рынка трудовых ресурсов в ЕАЭС, доступа мигрантов к медицинским услугам, а также по вопросам информационной поддержки мигрантов.


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URL: https://www.vb.kg/437066
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