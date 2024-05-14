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Подведены итоги расследования обстоятельств инцидента в Сузаке

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- Бакыт Басарбек
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Подведены итоги расследования обстоятельств инцидента, произошедшего 2 мая текущего года в ходе культурно-массового мероприятия "Урааным Манас" в селе Жерге-Тал Сузакского района.

В заключении межведомственной комиссии, созданной по поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, отмечено, что организаторами указанного мероприятия не были предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников.

В частности, руководители областного, а также районного органов внутренних дел не выполнили возложенные на них обязанности на должном уровне. Наряду с этим также установлено, что ответственные лица образовательных учреждений ненадлежащим образом осуществляли взаимодействие и обмен информации с районными и областными администрациями.

Отмечены отдельные факты, когда руководители органов местного самоуправления не были извещены о конкретной дате проведения конкурса "Урааным Манас".

Вопросы организации мероприятия были осложнены тем, что дни с 1 по 5 мая были объявлены нерабочими. Кроме того, районной государственной администрации Сузакского района решение о дате проведения акции было распространено по телефону.

В мероприятии приняли участие 2878 учащихся и 341 учитель 18 школ района. При этом в целях осуществления безопасности дорожного движения было привлечено только два инспектора подразделения ОБДД.

По итогам расследования обстоятельств инцидента межведомственной комиссией рекомендовано объявить дисциплинарные взыскания, а также освободить от занимаемых должностей руководителей и сотрудников профильных министерств и органов местного самоуправления.

Всего привлечено к дисциплинарной ответственности - 21, из них на освобождение от занимаемой должности представлены 6 должностных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/437069
Теги:
дети, президент, Сузакский район, Кыргызстан
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