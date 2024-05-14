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Президент Садыр Жапаров принял омбудсмена Джамилю Джаманбаеву

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Президент Кыргызской Республики, Садыр Жапаров вчера, 13 мая, принял омбудсмена страны Джамилю Джаманбаеву.

Глава государства был проинформирован о деятельности института акыйкатчы по защите прав человека, а также мерах по совершенствованию законодательства и механизмов обеспечения соблюдения прав граждан.

В ходе встречи также обсуждены вопросы, касающиеся улучшения доступа к правосудию, повышения юридической грамотности и осведомленности граждан, а также усиления мер по борьбе с дискриминацией и нарушениями прав человека.

Джамиля Джаманбаева проинформировала, что в прошлом году в Институт Омбудсмена обратились более 11 тысяч человек. По номеру "Горячей линии" за получением юридической консультации обратились порядка четырех тысяч граждан. Проведены более 100 мероприятий с принятием предложений и резолюций, касающихся защиты прав человека.

Садыр Жапаров выразил необходимость усиления деятельности института омбудсмена по защите прав человека и особо подчеркнул важность оперативного реагирования на факты насилия в отношении женщин и детей.

Глава государства отметил, что роль омбудсмена в защите прав граждан, предотвращении правонарушений и обеспечении доступности правосудия, является важным элементом гарантии соблюдения конституционных норм и международных стандартов защиты прав человека.

Президент Садыр Жапаров выразил готовность оказать всестороннюю поддержку для усиления деятельности института омбудсмена в решении его задач и отметил важность укрепления международного сотрудничества по обмену передовым опытом по защите прав и свобод граждан.


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URL: https://www.vb.kg/437070
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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