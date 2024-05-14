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ГУОБДД просит отнестись с пониманием к пробкам из-за ремонта дорог

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В настоящее время на улице Жукеева-Пудовкина города Бишкек ведутся дорожные работы. В связи с проведением работ по замене магистральных трубопроводов муниципальным учреждением "Бишкектеплоцентр" введено временное ограничение движения на участке дороги от улицы Медерова до улицы Кулатова. Сотрудниками ГУОБДД проведен комиссионный осмотр с выездом на место, даны соответствующие поручения в целях снижения заторов на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Кроме того, на территории города Бишкек ведутся дорожные работы на участках улиц Кокчетавская, Ахунбаева,Конорчок, Исанова, бульвара Эркиндик, введены временные ограничения движения.

Уважаемые горожане и гости столицы, предлагаем вам заранее выбрать альтернативные маршруты к временно закрытым полосам движения".


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URL: https://www.vb.kg/437072
Теги:
Бишкек, ГУОБДД, ремонт дорог
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