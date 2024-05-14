В Бишкеке состоялась вторая экологическая акция "Экобатл"

В Ботаническом саду имени Гареева состоялась вторая экологическая акция "Экобатл". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, в мероприятии приняли участие 15 команд, каждой команде выделили 700 м2 участка земли для сбора мусора.
В ходе акции, в среднем каждая команда собирала не менее двадцати мешков мусора, в результате чего собрано около 400 мешков мусора.
Отметим, что в целях обеспечения безопасности молодежи от начала до конца акции были задействованы сотрудники УВД и врачи.
Во второй экологической акции "Экобатл" оказали содействие сотрудники Ботанического сада им. Гареева и муниципального предприятия "Тазалык".
Организаторами мероприятия являются департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек, международный университет инновационных технологий и департамент образования мэрии столичной мэрии.
Второй ежегодный "ЭКО Кубок" проводится с 26 апреля по 19 мая 2024 года.
Основное направление работы "ЭКО Кубка-2024":
- комфортная экологическая среда;
- выявление путей решения для улучшения экологии в городе.
Ранее в рамках "Эко Кубка" прошла интеллектуальная игра, где все члены команды прошли тестирование в формате индивидуального интернет-тестирования по экологии.