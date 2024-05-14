В Бишкеке состоялась вторая экологическая акция "Экобатл"

В Ботаническом саду имени Гареева состоялась вторая экологическая акция "Экобатл". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие 15 команд, каждой команде выделили 700 м2 участка земли для сбора мусора.

В ходе акции, в среднем каждая команда собирала не менее двадцати мешков мусора, в результате чего собрано около 400 мешков мусора.

Отметим, что в целях обеспечения безопасности молодежи от начала до конца акции были задействованы сотрудники УВД и врачи.

Во второй экологической акции "Экобатл" оказали содействие сотрудники Ботанического сада им. Гареева и муниципального предприятия "Тазалык".

Организаторами мероприятия являются департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек, международный университет инновационных технологий и департамент образования мэрии столичной мэрии.

Второй ежегодный "ЭКО Кубок" проводится с 26 апреля по 19 мая 2024 года.

Основное направление работы "ЭКО Кубка-2024":

- комфортная экологическая среда;

- выявление путей решения для улучшения экологии в городе.

Ранее в рамках "Эко Кубка" прошла интеллектуальная игра, где все члены команды прошли тестирование в формате индивидуального интернет-тестирования по экологии.