Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России с целью укрепления энергетической и экономической безопасности страны, передает СМИ.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что данный шаг поможет снизить зависимость от России в области гражданской ядерной энергетики.

Новый закон о запрете импорта российского урана запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской организацией. Этот закон также направлен на восстановление лидерства США в ядерном секторе и обеспечение безопасности энергетического сектора для будущих поколений, - отметил он.

Согласно заявлению Салливана, благодаря федеральному финансированию в размере 2,72 млрд долларов, выделенному по просьбе президента Конгрессом, будет возможно запустить новые обогатительные мощности в США, что подтверждает долгосрочную стратегию роста ядерного сектора страны.