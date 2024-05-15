Погода
$ 88.30 - 89.15
€ 94.85 - 95.70

Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России

97  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России с целью укрепления энергетической и экономической безопасности страны, передает СМИ.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что данный шаг поможет снизить зависимость от России в области гражданской ядерной энергетики.

Новый закон о запрете импорта российского урана запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской организацией. Этот закон также направлен на восстановление лидерства США в ядерном секторе и обеспечение безопасности энергетического сектора для будущих поколений, - отметил он.

Согласно заявлению Салливана, благодаря федеральному финансированию в размере 2,72 млрд долларов, выделенному по просьбе президента Конгрессом, будет возможно запустить новые обогатительные мощности в США, что подтверждает долгосрочную стратегию роста ядерного сектора страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437076
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  