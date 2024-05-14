В Бишкеке эксперты из разных стран обсудили миграционные процессы

Сегодня, 14 мая 2024 года, в городе Бишкек состоялся международный круглый стол и стратегическая сессия под названием "Миграционные процессы как фактор сотрудничества в едином евразийском пространстве".

Мероприятие объединило представителей органов власти, общественных организаций и экспертов из различных стран, включая Россию, Кыргызстан, Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Целью проведения мероприятия стала координация усилий и развитие взаимодействия между Россией и странами Средней Азии и Закавказья в сфере реализации интеграционного потенциала миграционных процессов.

Участники мероприятия обсудили актуальные тенденции, вызовы и интеграционный потенциал в сфере регулирования миграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Был представлен опыт стран СНГ в миграционной сфере, сформулированы меры по улучшению механизмов работы с мигрантами и их семьями, а также обсуждены возможные направления сотрудничества между общественными и государственными организациями стран евразийского пространства.

Инициатором встречи выступил Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов "ПСП-фонд" из Санкт-Петербурга при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и в сотрудничестве с Общественным объединением "Ресурсный центр для пожилых".

Данное мероприятие стало важным шагом на пути к укреплению сотрудничества и взаимопонимания между странами евразийского региона, а также способствовало обмену опытом и разработке конструктивных решений в сфере миграционной политики.