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В Кыргызстане могут продлить кампанию по легализации активов

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- Бакыт Басарбек
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Министерством экономики и коммерции КР разработан законопроект "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", предусматривающий продление срока легализационной декларационной кампании до 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"Как известно целью Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" является привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами республики, увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику КР; уменьшение доли теневой экономики; обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного указанным Законом.

Следует отметить, что в настоящее время ведется комплексная работа по созданию механизмов полной прослеживаемости экономической деятельности в стране. Создаются условия для безналичного расчета, исключается торговая деятельность на основании патента, это в свою очередь, связано с тем, что значительное количество налогоплательщиков осуществляли деятельность на основе патентов, по которым затруднительно отследить учет и прозрачность деятельности, как правило фактические обороты плательщиков в значительном размере превышают заявленные ими обороты.

В целях устранения имеющихся нарушений, в том числе идет активная интеграция информационных систем государственных органов, что позволяет синхронизировать прослеживаемость экономических операций (система регистрации движимого и недвижимого имущества, обмен информацией между государственным органом и банковской системой и т.д.).

Без сомнения легальная деятельность составляет основу всех бюджетных поступлений в связи с чем, основной задачей Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" является выведение теневых активов в легальный оборот для дальнейшего его декларирования в рамках всеобщего декларирования доходов и имущества населения.

В этой связи, добровольная легализация и амнистия активов физических лиц является частью подготовительного этапа перед переходом ко всеобщему декларированию.

Вместе с тем, следует отметить, что в реализации данного Закона задействованы государственные нотариусы, имеющие право совершать нотариальные действия в порядке, предусмотренном Законом "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц".

При этом, в государственных нотариальных конторах, например города Бишкек, в последнее время наблюдаются очереди в связи с массовой подачей гражданами специальной декларации.

Необходимо отметить, что всего по республике 90 государственных нотариусов. Например, население Ленинского района города Бишкек насчитывает 250 000 человек на 3 государственных нотариуса.

В этой связи, Министерством юстиции предложено предусмотреть норму относительно заверения специальных деклараций, в том числе частными нотариусами.

В связи с вышеизложенным, учитывая цели указанного Закона, а также комплекс мер, направленных на вывод экономики страны в легальный экономический оборот, проектом Закона предлагается продлить срок добровольного декларирования активов до 31 декабря 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/437078
Теги:
декларация, Кыргызстан
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