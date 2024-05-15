В Узбекистане создадут реестр насильников

С 1 января 2025 года органы внутренних дел Узбекистана начнут вести реестр граждан, совершивших или склонных к совершению притеснения и насилия. В отношении включенных в реестр будут вести коррекционные работы, к которым привлекут инспекторов-психологов Национальной гвардии. Это предусмотрено постановлением президента страны "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия".
Документом внедряется система оказания комплекса социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия, по принципу "семья – махалля – район и регион". С 1 июня 2024 года:
Для оказания реабилитационных услуг женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, в региональных центрах Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин организуется деятельность временных приютов (шелтеров).
В апреле 2023 года в Узбекистане вступил в силу закон об усилении защиты интересов женщин и детей. Одна из введенных этим законом поправок касалась запрета совершившим насилие в отношении несовершеннолетних работать в детских образовательных и воспитательных учреждениях, оздоровительных, спортивных и творческих организациях. В ноябре в Узбекистане создали реестр граждан, которым запрещено работать в сфере воспитания и образования детей.
Источник: Фергана