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В Узбекистане создадут реестр насильников

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С 1 января 2025 года органы внутренних дел Узбекистана начнут вести реестр граждан, совершивших или склонных к совершению притеснения и насилия. В отношении включенных в реестр будут вести коррекционные работы, к которым привлекут инспекторов-психологов Национальной гвардии. Это предусмотрено постановлением президента страны "О дополнительных мерах по совершенствованию оказания социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия".

Документом внедряется система оказания комплекса социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия, по принципу "семья – махалля – район и регион". С 1 июня 2024 года:

  1. центры социальных услуг "Инсон" будут оказывать социальные и юридические услуги лицам, пострадавшим от притеснений и насилия, без истребования охранного ордера;
  2. сотрудники ОВД будут регистрировать случаи притеснения и насилия в отношении женщин на основании обращений, поступивших на телефон дежурной части – 102;
  3. в течение 24 часов с момента выявления случая притеснения и насилия или угрозы их совершения:
  4. с насильником проводится беседа при участии женского активиста и инспектора по профилактике махалли (общины);
  5. инспектор по профилактике оформляет охранный ордер;
  6. женщины, пострадавшие от притеснения и насилия, и их несовершеннолетние дети размещаются в экстренные приемные отделения центральных больниц районов (городов). В этих приемных с 1 июня текущего года создаются круглосуточные комнаты первичной помощи в Джизакской, Навоийской и Хорезмской областях, с 1 октября– во всех остальных регионах республики;
  7. оформленные охранные ордера и сведения о пострадавших лицах направляются центрам "Инсон" через информационную систему "Единая национальная социальная защита" в режиме реального времени.

Для оказания реабилитационных услуг женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, в региональных центрах Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин организуется деятельность временных приютов (шелтеров).

В апреле 2023 года в Узбекистане вступил в силу закон об усилении защиты интересов женщин и детей. Одна из введенных этим законом поправок касалась запрета совершившим насилие в отношении несовершеннолетних работать в детских образовательных и воспитательных учреждениях, оздоровительных, спортивных и творческих организациях. В ноябре в Узбекистане создали реестр граждан, которым запрещено работать в сфере воспитания и образования детей.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/437083
Теги:
насилие, Узбекистан
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