За три года в Кыргызстан ввезено более 20 тысяч единиц сельхозтехники

По итогам инвентаризации сельхозтехники, проведенной в конце 2023 года, на сегодняшний день в Кыргызстане имеется в наличии более 80 тысяч единиц сельхозтехники. Из них тракторов 21470 единиц, зерноуборочных комбайнов 1960 единиц, плугов 10752 единиц, сеялок 3030 единиц, косилок 3487 единиц, пресс-подборщиков 2371 единиц, грабли 1377 единиц, зерноочистители 740 единиц, тракторных прицепов 9091 единиц и другой техники.

По данным таможенной службы, в 2023 году было ввезено в республику около 7 тысяч единиц сельскохозяйственной техники.

С 1993 по 2021 год в республику ввезено всего более 15 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, из них 3281 единиц техники реализованы через государственные лизинговые проекты на сумму 5 млрд. сомов.

А с 2021 года в страну ввезено в общей сложности более 20 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на сумму 10,4 млрд. сомов, а по лизинговым проектам, реализуемые при поддержке государства ввезено более 3 тысяч единиц техники. За первые месяцы 2024 года выданы в лизинг 429 единиц техники на сумму 1,9 млрд. сомов.

Увеличение количества сельхозтехники в республике в последние годы происходит в результате того, что государством уделяется большое внимание сельскому хозяйству в целом, в том числе на закупку сельхозтехники, выделяются объемные денежные средства.

До конца 2024 года по государственным лизинговым проектам планируется выдача сельским товаропроизводителям более 1400 единиц сельскохозяйственной техники на сумму около 5 млрд. сомов.