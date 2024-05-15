Развитие сети MEGA: Госоператор улучшил связь 4G по всему Кыргызстану

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает масштабную работу по развитию сети, усилению покрытия и модернизации оборудования.
Проведённые в апреле 2024 года технические работы позволили улучшить качество сигнала и увеличить пропускную способность сетей 2G/3G/4G во всех областях страны.
Модернизация базовых станций MEGA в городах Бишкек, Кант, Шопоков, Токмок, Ош, Кара-Суу, Баткен, Каракол, Балыкчи, Джалал-Абад, Ташкомур и Талас существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих сёлах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвёртого поколения:
За счёт усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G и 2G в городах Бишкек, Токмок, Ош, Ташкомур, Каракол, Балыкчи, Джалал-Абад, а также в селах:
Джалал-Абадской области: Жаны-Арал, Камандар, Кызылалма, Чуйутсай, Орто-Токой, Орукту, Чолок-Тума, Аук, Казарман, Ала-Бука, Достук.
Ошской области: Сарыканды, Сары-Талаа.
Иссык-Кульской области: Жон-Булак, Долон, Мин-Булак, Сары-Дебе.
Чуйской области: Заря, Майское, Мирное, Новопокровка (Логвиненковский аильный округ), Новопокровка (Новопокровский аильный округ), Новопавловка, Маевка.
Нарынской области: Кызыл-Жылдыз, Алыш, Орто-Нура, Чет-Нура, Кек-Жар.
Баткенской области: Сары-Талаа.
Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.
Также абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населённых пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.