Погода
$ 88.30 - 89.15
€ 94.85 - 95.70

Более 3700 граждан КР воспользовались амнистией капиталов

165  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в рамках кампании по амнистии капиталов 73 граждан легализовали имущество на сумму свыше 100 млн сомов и уплатили фиксированную сумму в 1 млн сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков.

По его данным, в общем 3716 граждан сдали специальную декларацию и легализовали свое имущество согласно закону "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", разработанный Министерством экономики и коммерции КР.

Закон действует до 9 июня 2023 года.

В тоже время Министерство экономики и коммерции Кыргызстана предлагает продлить срок кампании до конца 2024 года в связи с тем, что у государственных нотариусов наблюдаются очереди. Как известно, специальные декларации могут заверять только государственные нотариусы.

По всей стране зарегистрировано 90 госнотариусов, к примеру в Ленинском районе проживают на 250 тыс. человек и имеются всего 3 госнотариуса.

Не все доходы подлежат легализации и закон не распространяется на особо тяжкие преступления:

финансирование террористической и экстремисткой деятельности;

доходы от продажи, наркотиков, оружия и людей.

Закон максимально лоялен и для олигархов, и для простых граждан, которые занимаются перепродажей недвижимости, отметил Кубанычбек Ысабеков.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437098
Теги:
декларация, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  