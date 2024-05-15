Более 3700 граждан КР воспользовались амнистией капиталов

В Кыргызстане в рамках кампании по амнистии капиталов 73 граждан легализовали имущество на сумму свыше 100 млн сомов и уплатили фиксированную сумму в 1 млн сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков.

По его данным, в общем 3716 граждан сдали специальную декларацию и легализовали свое имущество согласно закону "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", разработанный Министерством экономики и коммерции КР.

Закон действует до 9 июня 2023 года.

В тоже время Министерство экономики и коммерции Кыргызстана предлагает продлить срок кампании до конца 2024 года в связи с тем, что у государственных нотариусов наблюдаются очереди. Как известно, специальные декларации могут заверять только государственные нотариусы.

По всей стране зарегистрировано 90 госнотариусов, к примеру в Ленинском районе проживают на 250 тыс. человек и имеются всего 3 госнотариуса.

Не все доходы подлежат легализации и закон не распространяется на особо тяжкие преступления:

финансирование террористической и экстремисткой деятельности;

доходы от продажи, наркотиков, оружия и людей.

Закон максимально лоялен и для олигархов, и для простых граждан, которые занимаются перепродажей недвижимости, отметил Кубанычбек Ысабеков.

Источник: Кабар