В Бишкеке начал курсировать автобус №227 (схема)

В городе Бишкеке начал курсировать автобус №227. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на этой линии курсировал микроавтобус. Теперь вместо него будет курсировать автобус под тем же номером.

Конечные остановки маршрута будут расположены в новостройке "Ак-Ордо" и в Кок-Жар. На линии будут работать 20 автобусов, а интервал движения составит 8-10 минут.

Следить за движением общественного транспорта можно в мобильном приложении "Мой город". Каждый из них оснащен GPS-трекером и валидаторами для безналичных платежей.

Такая мера реализуется в рамках развития сети общественного транспорта столицы, создания комфортных условий для горожан.

В настоящее время в столицу прибывает вторая партия автобусов, закупленных в Китае.

Отметим, постепенно все микроавтобусы полностью заменят автобусами.