Нурланбек Шакиев отправился с официальным визитом в Австрийскую Республику

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев вылетел с официальным визитом в Австрийскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в рамках официального визита спикер проведет ряд встреч на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, вопросы расширения межпарламентского сотрудничества.

Также Нурланбек Шакиев встретится с соотечественниками, проживающими в Австрии, Чехии и Словакии.

В состав парламентской делегации входят депутаты Эльдар Абакиров, Ырысбек Атажанов, Гуля Кожокулова, Шаирбек Ташиев, Миргул Темирбаева и руководитель аппарата парламента Алайбек Алымбаев.