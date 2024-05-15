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Нурланбек Шакиев отправился с официальным визитом в Австрийскую Республику

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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев вылетел с официальным визитом в Австрийскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в рамках официального визита спикер проведет ряд встреч на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, вопросы расширения межпарламентского сотрудничества.

Также Нурланбек Шакиев встретится с соотечественниками, проживающими в Австрии, Чехии и Словакии.

В состав парламентской делегации входят депутаты Эльдар Абакиров, Ырысбек Атажанов, Гуля Кожокулова, Шаирбек Ташиев, Миргул Темирбаева и руководитель аппарата парламента Алайбек Алымбаев.


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URL: https://www.vb.kg/437102
Теги:
Австрия, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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