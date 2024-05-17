"Больше половины студентов из Кыргызстана в России планируют найти работу"

Что необходимо изменить в системе привлечения иностранных студентов в российские вузы, чтобы абитуриентов из других стран стало больше? О своем исследовании на эту тему рассказала главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, член Комиссии по миграционным вопросам Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, доктор социологических наук Виктория Юрьевна Леденева в Бишкеке на международном круглом столе "Миграционные процессы как фактор сотрудничества в едином евразийском пространстве".

По ее словам, всего было опрошено 321 респондента - иностранных студентов в российских вузах.

"Опрос проводился в Республике Татарстан, Республике Саха (Якутия), Республике Башкортостан, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Свердловской области и Красноярском крае.

Опрос иностранных студентов показал, что, например, из студентов из Кыргызстана более 60 процентов планируют после получения образования в России, найти там работу.

Студенты искренне поделились своим мнением о том, как устроена система поступления в вузы России. Так около 30 процентов знают о сайте Россотрудничества, ответственном за поступление, а более 60 процентов не в курсе.

Многие написали, что система поступления должна быть более понятной, доходчивой и простой. При этом сама документация при поступлении должна быть доступной для понимания сельских и городских школьников.

Надо разрешить студентам параллельно работать, например, в больницах. А так многие студенты работают на стройке. Нужен курс русского языка и культуры. Нужна стипендия". На сайтах должно быть больше понятной информации, памятки. Должны быть отделы для работы с иностранными студентами.

Опрос показывает, что система рекрутинга в российские вузы пока не является слаженным механизмом, направленным на укрепление статуса российского образования.

Необходимо понимать, кто выбирает российское образование, причины такого выбора и ожидания иностранных студентов.

Необходимо обратить внимание на более высокие уровни образования - магистратура и аспирантура, что позволит привлекать наиболее талантливых студентов на основе имеющихся у них набора компетенций. Выпускники магистратуры и аспирантуры являются, с одной стороны, потенциальным кадровым резервом для российской научно-образовательной сферы, с другой стороны, индикатором качества российского образования на мировой арене.

Необходимо активно использовать Интернет как наиболее доступный для многих потенциальных студентов источник информации, а также рекомендации тех, кто имеет опыт обучения в России", - рассказала Виктория Леденева.