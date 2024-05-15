Пространство, открытое для всех. В России проходит KazanForum

Казань - главный город республики Татарстан, сегодня всерьёз претендует на звание "третьей столицы" России. Этот красивый мегаполис с населением в 1,3 миллиона человек находится на расстоянии более 700 километров от Москвы. Однако в последние годы он всё чаще упоминается в контексте проведения важных международных мероприятий. Совсем недавно, в феврале, Казань принимала масштабные "Игры будущего" – первый чемпионат мира по киберспорту. И снова в город на Волге съехались многочисленные иностранные делегации. Повод – проведение в Казани Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum".

Мероприятие стартовало во вторник, 14 мая, в программе значатся 125 тематических сессий по дюжине всевозможных направлений: от экономики до туризма, от бизнеса до науки, от современных технологий до индустрии моды, от исламских финансов до инвестиций, от спорта до торговли, от культуры до общественного питания. Ожидается, что мероприятие посетят 18 тысяч человек из 85 стран: это Турция, Узбекистан, Пакистан, Азербайджан, Египет, Индонезия, Казахстан, Ливия, Афганистан, Саудовская Аравия, Малайзия, Сенегал, Туркменистан, Иран, Киргизия и другие. В качестве экспертов на сессии приглашены авторитетные специалисты из российских регионов и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Сегодня Россия придаёт первостепенное значение подобным контактам. Это неудивительно – из-за объявленных Западом тотальных санкций страна совершает резкий манёвр в восточном и южном направлениях. Именно поэтому курировать организацию форума (он имеет федеральный статус) и контролировать его ход поручено целому вице-премьеру правительства Российской Федерации – Марату Хуснуллину. Кстати, он выходец именно из этой республики, индустриально развитой и богатой нефтью.

В рамках форума состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия – исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития. В Казани также пройдёт заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнёрскому финансированию, свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр. А ещё здесь запланированы заседания межправительственных комиссий.

Делегаты встретятся на сессиях, посвящённых развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнёрского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

Главное событие мероприятия - пленарное заседание - намечено на пятницу, 17 мая. Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут основные итоги работы форума.

Также в программе значатся Десятый Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, презентации различных стартапов, турнир молодых поваров и другие интересные мероприятия. Ожидается, что в рамках форума также будут проведены конференция "Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов", заседание Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", международная выставка экономического и научно-технологического сотрудничества Russia Halal Expo, международная торговая ярмарка Kazan Halal Market (4500 халяльных товаров от 72 аккредитованных и специально сертифицированных компаний), форум торгово-промышленных палат и фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day. Стоит отдельно остановиться на последнем событии – свои коллекции на модных показах презентуют десять дизайнеров. Россию представят BURO BANU (Казань), Zuhat (Москва) и ALENA MUSAEVA (Волгоград). Также покажут свои одежды Fashion Summit Hany El Behairy (Египет), Melinda Looi (Малайзия), MONIKA JUFRY (Индонезия), Dalinda Paris (Франция), Moda Safi (ОАЭ), Senegal Fashion Show (Сенегал) и Nurzat Zheenbek (Кыргызстан).

Отдельным блоком будут представлены российские производители товаров народного потребления – это 57 фирм из Мордовии, Пермского края, Башкирии, Чувашии, Пермской, Кировской, Оренбургской, Нижегородской, Пензенской областей и, разумеется, из самого Татарстана. Всё это будет объединено общим брендом "Татар базары". Посетителей ждёт настоящее торговое пиршество: им предложат мясные и зерновые продукты, мёд, целебные травы и пряности, всевозможные сладости, фрукты, предметы одежды, сувениры и так далее.

На форуме присутствует и обширная делегация из Кыргызстана. Они обсудят на одной из тематических панелей форума взаимодействия в экономической сфере между нашими государствами.

Завершится форум в воскресенье, 19 мая.