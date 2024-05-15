Сегодня юбилей ветерана кыргызского спорта Сабыра Усупова

Сегодня юбилей заслуженного тренера КР по вольной борьбе, ветерана кыргызского спорта Сабыра Усупова.

Редакция vb.kg сердечно поздравляет юбиляра! Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и, конечно, новых не менее интересных достижений. В этом году у него круглая дата – ему исполнилось 85 лет, но к своим годам он выглядит бодро и по-прежнему переживает за отечественный спорт.

Ветеран кыргызского спорта Сабыр Усупов в свое время впервые смог стать десятикратным чемпионом республики по вольной борьбе в тяжёлом весе. Кроме этого, есть у аксакала и другие победы. Как рассказал сам ветеран спорта, он является победителем чемпионата Сибири и Дальнего Востока, проходившего в Новосибирске в 1959 году. Через два года во Львове Сабыр Усупов становится чемпионом первенства СССР. В 1969-м - снова лучший на соревнованиях республик Средней Азии и Казахстана, проходивших под эгидой Советской армии. И самое главное - с 1967 по 1975 год он участник IV-VI спартакиад народов СССР подряд. И всегда добивался на них призовых результатов.

Известен также Сабыр Усупов своей тренерской деятельностью. Он воспитал достойных учеников, которых знает каждый кыргызстанец. Долгие годы он являлся старшим тренером центрального совета добровольного спортивного общества "Алга", а также тренером сборной республики по вольной борьбе.

- 10 моих учеников стали докторами наук, некоторые кандидатами наук, а 2 и вовсе стали генералами: Темиркан Субанов и Мелис Турганбаев, - сказал он.

Также за плечами именитого спортсмена и преподавательская деятельность в главных вузах страны. В разные годы возглавлял кафедры физического воспитания Иссык-Кульского и Кыргызского государственных университетов. Сабыр Усупов удостоен звания "Отличник народного образования", а в 2013 году ему присвоено звание профессора. В прошлом году ему было присвоено звание Почетного профессора Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Б.Т. Турусбекова.