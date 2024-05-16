В Бишкеке пройдет выставка "Черепа. Оптические иллюзии"

16 мая в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева стартует выставка венгерского художника Орос Иштвана "Черепа. Оптические иллюзии". Об этом сообщает пресс-служба посольства Венгрии в КР.

По ее данным, выставка "Черепа. Оптические иллюзии" составлена из иллюстраций художника к знаковому произведению европейской литературы – сатирической поэме XV века "Корабль дураков" Себастьяна Бранта. Представленные работы выполнены в технике гравюры, и в каждой искусно выписанной сцене из средневековой жизни мастер иллюзий Орос, словно играя со зрителем, спрятал изображения черепов.

Справка: Иштван Орос – венгерский художник-график, плакатист, поэт и мультипликатор, член Венгерской Академии Искусств и призер международных фестивалей. Всемирную известность художнику принесли его точный и лаконичный стиль, а также мастерская работа с оптическими и пространственными иллюзиями и парадоксами.

Вход на открытие выставки свободный, в другое время – вход по музейным билетам.

Выставка продлится до 18 мая, а также будет доступна для посетителей события "Ночь в музее – 2024".