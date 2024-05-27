Кыргызстанцы в Хакасии провели конкурс рисунков для детей с инвалидностью

Журналисты газеты "Хакаcия" рассказали нам, что Кыргызстан может гордиться своими земляками - настолько граждански ответственно они относятся к общественной жизни в крае. Один из последних примеров - организация и проведение конкурса рисунков для детей-инвалидов "Семейный очаг".

Инициаторами конкурса выступили общественная организация "Народный улус кыргызов "ОРДО"" и коллектив республиканской газеты "Хакасия", при поддержке поддержки Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, уполномоченного по правам ребенка, Хакасского национального краеведческого музея имени Кызласова и Общественной палаты.

"В течение двух месяцев особенные дети присылали в нашу редакцию рисунки, посвященные Году семьи. Многие из них удивили не только конкурсное жюри, но и читателей сайта. Именно они и выбрали победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Всего же лауреатами конкурса стали 30 юных художников. лучшие из лучших получили большие мягкие игрушки и наборы для творчества - акварель, гуашь, кисточки и специальную бумагу. Уйти голодными мальчикам и девочкам не удалось", - рассказала журналист газеты "Хакаcия" Марина.

Как оказалось, это уже не первый подобный конкурс, организованный по инициативе "Народного улуса кыргызов "ОРДО"". Как рассказал редакции vb.kg помощник председателя организации Алмасхан Байдалиев, год назад по инициативе "Ордо" на сайте газеты был проведён конкурс рисунков для детей-инвалидов "Весна души твоей".

"Никто из взрослых не мог остаться равнодушными от восторга, который излучали дети. И пока они угощались сладостями, с родителями за круглым столом обсуждали совсем недетские проблемы представители республиканских министерств - здравоохранения, социальной защиты, образования, национальной политики. Некоторые родители, когда узнают о диагнозе ребёнка, не знают куда обращаться. Требуется поддержка специалистов разных структур, и на таких мероприятиях у семей есть возможность задать вопросы руководителям республиканских министерств", сказал он.

"Конкурс наш разрастается. В этом году уже участвовали ребята со всех уголков Хакасии, и мы рады сотрудничать с журналистами, делать реальные дела", - добавил председатель региональной общественной организации "Народный улус кыргызов "Ордо"" Мамырбек Садыков.