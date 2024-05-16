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В Кыргызстане за 4 месяца идентифицировано более 274 тысяч животных

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По республике за 4 месяцев 2024 года активное поголовье КРС составляет 2 191,8 тыс. голов, свиней – 2,3 тыс. голов, лошадей – 509,3 тыс. голов. Из них идентифицированы и зарегистрированы в системе идентификации и отслеживания животных (далее – СИОЖ) 263,3 тыс. голов КРС, 1,3 тыс. голов свиней, 9,6 тыс. голов лошадей, сообщает пресс-служба Минсельхоза

Групповая идентификация и регистрация в СИОЖ по республике составляет в количестве 55 птицеводческих хозяйствах 142 ферм, в 1433 пасеках 97,2 тыс. пчелосемей, в 415 хозяйствах 1754 прудов и водоемов.

Согласно приказу Ветеринарной службы при МВРСХиПП КР от 6 марта 2023 года №60 "Об идентификации мелкого рогатого скота по республике" Араван, Кемин и Тюп определены пилотными районами. В пилотных районах проведена идентификация 112,9 тыс. голов мелкого рогатого скота, план выполнен на 37%.


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URL: https://www.vb.kg/437124
Теги:
Кыргызстан, животные
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