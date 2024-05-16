"Нас не поселить в однополярном мире": СНГ открыто для исламского мира

Традиционно в мае в российском городе Казани для обсуждения и расширения партнерства съезжаются представители государств исламского мира. В этом году площадка международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" собрала на одной площадке более 18 тысяч участников. Среди них и делегаты из Кыргызстана.

Форум "Россия - исламский мир: KazanForum", который стартовал 14 мая и продлится до 19 мая, обещает обширную повестку дня, направленную на изучение различных аспектов экономического взаимодействия. Мероприятие проходит с участие российских и зарубежных экспертов и включает в себя более 120 тематических сессий.

Деловая программа форума составлена из широкого спектра тематических направлений, включая международное сотрудничество, туризм, бизнес, науку и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, халяль-индустрию и другие.

Одним из важнейших событий форума станет запланированное на 17 мая пленарное заседание, на котором эксперты соберутся для изучения потенциальных направлений сотрудничества между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в различных областях. Цель сессии - обобщить ключевые идеи, полученные в ходе форума, и наметить практические стратегии развития экономического сотрудничества.

В форуме участвует более 18 тысяч участников из 85 стран и 84 регионов России, включая делегацию из Кыргызстана, что подчеркивает широту и глубину международного взаимодействия, которому он способствует.

По словам эксперта Игоря Шестакова, форум символизирует приверженность России созданию многополярного мира, построенного на инклюзивности и сотрудничестве между различными экономическими субъектами.

"Мероприятие проходит с 2009 года, а в 2020-м Владимир Путин присвоил ему статус федерального. Форум демонстрирует самое главное, что Россия выстраивает многополярный мир. Об этом говорит, в частности, достаточно представительный широкий состав участников. То есть не будет проектов, которые нацелены на то, чтобы поселить нас в однополярном мире. Мир все-таки был и остается многополярным. Мне кажется, это главный посыл", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Он считает, что страны исламского мира постепенно становятся ключевыми экономическими партнерами России. О растущем взаимодействии между Россией и исламским миром свидетельствуют высокие показатели товарооборота.

"В прошлом году товарооборот РФ со странами ОИС составил около $160 млрд, и я думаю, что такие цифры, уже гарантируют успешное проведение смотра и возможностей российского экспортного потенциала и стран, которые входят в организацию, для реализации совместных взаимовыгодных проектов", - продолжил Шестаков.

Эксперт отметил, что в числе участников находятся и страны Центральной Азии.

"Это важный момент. Здесь речь не просто идет о взаимодействии с Россией, которое и так выстроено, но и то, что республики нашего региона также имеют возможность рассмотреть и заключить взаимовыгодные контракты, привлечь инвесторов. Поэтому KazanForum нужно рассматривать не с точки зрения, что Россия принимает экономический потенциал исламских государств у себя, а с позиции того, что страны СНГ, включая Кыргызстан, имеют возможность для взаимовыгодного участия. Я полагаю, что эта площадка станет, наверное, знаковой для того исламского мира, который стремится к развитию сотрудничества со странами содружества", - подчеркнул Шестаков.

Для Кыргызстана форум представляет собой жизненно важный путь укрепления экономических связей как с Россией, так и со странами ОИС. Эксперт отмечает, что уже сегодня товарооборот республики с участниками KazanForum, которые приехали из дальнего зарубежья в Россию, достаточно неплохой. Наша страна активно сотрудничает с такими странами, как Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Однако активное участие в KazanForum позволит КР расширить спектр экономического взаимодействия с исламскими государствами

"Поэтому "эхо" этого мероприятия, я думаю, мы ощутим в экономике стран Центральной Азии", - заключил Игорь Шестаков.

Вместе с тем, участие в казанском форуме отражает и глубину двустороннего сотрудничества Кыргызстана с российскими регионами. Поток российских инвестиций за последние два года составил около $5 млрд, и это стало стимулом для усиления интеграции нашей страны на российский рынок.

Россия сегодня является крупнейшим инвестором Кыргызстана. На нее приходится треть всех капиталовложений, полученных нашей страной из-за границы. А объем прямых российских инвестиций за последнее время вырос в шесть раз, увеличив долю в общем объеме ПИИ до 15%.

Эти показатели гораздо более красноречивы, чем заявления политиков (особенно западных). Они свидетельствуют о том, что Российская Федерации была и остается нашим главным экономическим партнером на все времена. Причем партнерство это строится на принципах взаимной выгоды и равноправия. РФ не только развивает сотрудничество с нашей страной, но и активно вкладывается в индустриальное развитие республики, а также п щедро делиться с нами наработанными деловыми связями, тем самым способствуя расширению географии экономического присутствия Кыргызстана.

KazanForum - это один из инструментов, посредством которого РФ обеспечивает КР выход на новые рынки. Участие в этом мероприятии не только укрепляет региональную экономическую интеграцию Кыргызстана, но и создает базу для укрепления двусторонних связей и стимулирования экономического роста.