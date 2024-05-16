Погода
$ 88.26 - 89.06
€ 94.85 - 95.70

"Нас не поселить в однополярном мире": СНГ открыто для исламского мира

337  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Традиционно в мае в российском городе Казани для обсуждения и расширения партнерства съезжаются представители государств исламского мира. В этом году площадка международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" собрала на одной площадке более 18 тысяч участников. Среди них и делегаты из Кыргызстана.

Форум "Россия - исламский мир: KazanForum", который стартовал 14 мая и продлится до 19 мая, обещает обширную повестку дня, направленную на изучение различных аспектов экономического взаимодействия. Мероприятие проходит с участие российских и зарубежных экспертов и включает в себя более 120 тематических сессий.

Деловая программа форума составлена из широкого спектра тематических направлений, включая международное сотрудничество, туризм, бизнес, науку и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, халяль-индустрию и другие.

Одним из важнейших событий форума станет запланированное на 17 мая пленарное заседание, на котором эксперты соберутся для изучения потенциальных направлений сотрудничества между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в различных областях. Цель сессии - обобщить ключевые идеи, полученные в ходе форума, и наметить практические стратегии развития экономического сотрудничества.

В форуме участвует более 18 тысяч участников из 85 стран и 84 регионов России, включая делегацию из Кыргызстана, что подчеркивает широту и глубину международного взаимодействия, которому он способствует.

По словам эксперта Игоря Шестакова, форум символизирует приверженность России созданию многополярного мира, построенного на инклюзивности и сотрудничестве между различными экономическими субъектами.

"Мероприятие проходит с 2009 года, а в 2020-м Владимир Путин присвоил ему статус федерального. Форум демонстрирует самое главное, что Россия выстраивает многополярный мир. Об этом говорит, в частности, достаточно представительный широкий состав участников. То есть не будет проектов, которые нацелены на то, чтобы поселить нас в однополярном мире. Мир все-таки был и остается многополярным. Мне кажется, это главный посыл", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Он считает, что страны исламского мира постепенно становятся ключевыми экономическими партнерами России. О растущем взаимодействии между Россией и исламским миром свидетельствуют высокие показатели товарооборота.

"В прошлом году товарооборот РФ со странами ОИС составил около $160 млрд, и я думаю, что такие цифры, уже гарантируют успешное проведение смотра и возможностей российского экспортного потенциала и стран, которые входят в организацию, для реализации совместных взаимовыгодных проектов", - продолжил Шестаков.

Эксперт отметил, что в числе участников находятся и страны Центральной Азии.

"Это важный момент. Здесь речь не просто идет о взаимодействии с Россией, которое и так выстроено, но и то, что республики нашего региона также имеют возможность рассмотреть и заключить взаимовыгодные контракты, привлечь инвесторов. Поэтому KazanForum нужно рассматривать не с точки зрения, что Россия принимает экономический потенциал исламских государств у себя, а с позиции того, что страны СНГ, включая Кыргызстан, имеют возможность для взаимовыгодного участия. Я полагаю, что эта площадка станет, наверное, знаковой для того исламского мира, который стремится к развитию сотрудничества со странами содружества", - подчеркнул Шестаков.

Для Кыргызстана форум представляет собой жизненно важный путь укрепления экономических связей как с Россией, так и со странами ОИС. Эксперт отмечает, что уже сегодня товарооборот республики с участниками KazanForum, которые приехали из дальнего зарубежья в Россию, достаточно неплохой. Наша страна активно сотрудничает с такими странами, как Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Однако активное участие в KazanForum позволит КР расширить спектр экономического взаимодействия с исламскими государствами

"Поэтому "эхо" этого мероприятия, я думаю, мы ощутим в экономике стран Центральной Азии", - заключил Игорь Шестаков.

Вместе с тем, участие в казанском форуме отражает и глубину двустороннего сотрудничества Кыргызстана с российскими регионами. Поток российских инвестиций за последние два года составил около $5 млрд, и это стало стимулом для усиления интеграции нашей страны на российский рынок.

Россия сегодня является крупнейшим инвестором Кыргызстана. На нее приходится треть всех капиталовложений, полученных нашей страной из-за границы. А объем прямых российских инвестиций за последнее время вырос в шесть раз, увеличив долю в общем объеме ПИИ до 15%.

Эти показатели гораздо более красноречивы, чем заявления политиков (особенно западных). Они свидетельствуют о том, что Российская Федерации была и остается нашим главным экономическим партнером на все времена. Причем партнерство это строится на принципах взаимной выгоды и равноправия. РФ не только развивает сотрудничество с нашей страной, но и активно вкладывается в индустриальное развитие республики, а также п щедро делиться с нами наработанными деловыми связями, тем самым способствуя расширению географии экономического присутствия Кыргызстана.

KazanForum - это один из инструментов, посредством которого РФ обеспечивает КР выход на новые рынки. Участие в этом мероприятии не только укрепляет региональную экономическую интеграцию Кыргызстана, но и создает базу для укрепления двусторонних связей и стимулирования экономического роста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437125
Теги:
ислам, Россия, СНГ, форум
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  