В Бишкеке пакистанцы шили брендовую одежду без документов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконной миграции, выявил 28 граждан Пакистана, осуществляющих трудовую деятельность в швейных цехах г.Бишкек в нарушение действующего законодательства КР, в частности с просроченными сроками действия виз КР.

Нарушители переданы в Службу по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД для привлечения к соответствующей административной ответственности.

В настоящее время продолжаются активные оперативно-розыскные мероприятия по пресечению каланов незаконной миграции.