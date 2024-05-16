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В Бишкеке пакистанцы шили брендовую одежду без документов

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В Бишкеке пакистанцы шили брендовую одежду без документов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконной миграции, выявил 28 граждан Пакистана, осуществляющих трудовую деятельность в швейных цехах г.Бишкек в нарушение действующего законодательства КР, в частности с просроченными сроками действия виз КР.

Нарушители переданы в Службу по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД для привлечения к соответствующей административной ответственности.

В настоящее время продолжаются активные оперативно-розыскные мероприятия по пресечению каланов незаконной миграции.


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URL: https://www.vb.kg/437126
Теги:
ГКНБ, Пакистан, трудовая миграция, швейная отрасль, Бишкек
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