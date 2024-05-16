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Министр по делам религий Малайзии встретился с директором ГКДР

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15-16 мая в рамках официального визита премьера-министра Анвара Ибрагима в Кыргызстан состоялась встреча директора Государственной комиссии по делам религий Тойгонбая Абдыкарова с министром по делам религий Малайзии Мохд Наим Бин Мохтаром. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР.

По ее данным, в рамках двухсторонней встречи обсуждались вопросы религиозной грамотности общества, защиты прав и свобод человека, запрета дискриминации, сотрудничества по предупреждению радикализма.

В ходе встречи Тойгонбай Абдыкаров рассказал о работе по улучшению взаимодействия государства и религиозных организаций, а также подчеркнул важную роль проводимой государственной политики в религиозной сфере.

В свою очередь Мохд Наим Бин Мохтар предложил проводить совместную работу по организации мероприятий в религиозной сфере и выразил благодарность за плодотворное обсуждение вопросов сотрудничества.

По итогам встречи, стороны поблагодарили друг друга за встречу и выразили надежду и готовность на укрепление двухстороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/437129
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Малайзия, сотрудничество, Кыргызстан
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