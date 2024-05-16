Министр по делам религий Малайзии встретился с директором ГКДР

15-16 мая в рамках официального визита премьера-министра Анвара Ибрагима в Кыргызстан состоялась встреча директора Государственной комиссии по делам религий Тойгонбая Абдыкарова с министром по делам религий Малайзии Мохд Наим Бин Мохтаром. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР.

По ее данным, в рамках двухсторонней встречи обсуждались вопросы религиозной грамотности общества, защиты прав и свобод человека, запрета дискриминации, сотрудничества по предупреждению радикализма.

В ходе встречи Тойгонбай Абдыкаров рассказал о работе по улучшению взаимодействия государства и религиозных организаций, а также подчеркнул важную роль проводимой государственной политики в религиозной сфере.

В свою очередь Мохд Наим Бин Мохтар предложил проводить совместную работу по организации мероприятий в религиозной сфере и выразил благодарность за плодотворное обсуждение вопросов сотрудничества.

По итогам встречи, стороны поблагодарили друг друга за встречу и выразили надежду и готовность на укрепление двухстороннего сотрудничества.