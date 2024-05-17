Коллективными силами против терроризма и военных угроз

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была и остается основным прикрытием не только для Кыргызстана, но и для всех остальных стран центральноазиатского региона. В рамках этого блока уже существует готовая инфраструктура, сформированы нужные связи, опыт взаимодействия, способные обеспечить необходимый для наших стран уровень защиты от внешних угроз.

По факту сегодня ОДКБ является единственной международной организацией, готовой не только брать на себя ответственность за безопасность на евразийском пространстве и южных рубежах СНГ, но и имеющей средства для решения подобной задачи. Да, в организации все страны играют важную роль, но ключевая, конечно, отведена России. Что, в принципе, вполне объяснимо, учитывая, что российская сторона обладает более серьезными возможностями - и вооруженных сил, и экономики.

Необходимо отметить, что военная безопасность - не единственная задача ОДКБ. Из сугубо военно-политического блока организация давно превратилась в многопрофильную площадку. Коллективные силы призваны бороться с транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противостоять нелегальной миграции, киберпреступности и разжиганию информационных войн.

Еще одно важное направление деятельности ОДКБ - антитеррористическое. Коллективные силы регулярно отрабатывают соответствующие учения. В сентябре прошлого года такие прошли в Беларуси. В них были задействованы силы беларуских спецподразделений, МЧС, а также сводное подразделение МВД Кыргызской Республики.

Участники учений действовали на территории брестского гидроузла, где они должны были отработать предотвращение диверсионно-террористической угрозы на критически важном объекте. Спецподразделения провели наземную и воздушную разведку, освободили заложников, нейтрализовали террористов, обнаружили и обезвредили взрывные устройства, а также отработали действия по тушению пожаров, эвакуации и оказанию помощи пострадавшим.

На сегодня, когда угроза международного терроризма буквально нависла над странами Центральной Азии, о чем свидетельствуют в том числе чуть ли не ежедневные задержания боевиков международных террористических организаций (МТО) в нашей стране, подготовка спецслужб и их взаимодействия в таких ситуациях особенно важна.

Дело в том, что как считают спецслужбы Казахстана, для стран-участниц Договора о коллективной безопасности сейчас наибольшую опасность представляет нарастающий потенциал одной из "дочек" МТО "Исламское государство" (ИГ), ее афганского крыла - "Вилаят Хорасан". По оценкам КНБ, количество боевиков в этой организации за последнее время выросло в шесть раз - с 500 до 6 тысяч человек.

Необходимо отметить, что расследование показало, что именно "Вилаят Хорасан" завербовал террористов, совершивших кровопролитный теракт в подмосковном "Крокус сити холле". После того, как об этом стало известно, глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин заявил боевики этой организации скрываются в странах Центральной Азии.

О повышении активности МТО в регионе говорят и другие данные. Так заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков на Международном научно-практическом форуме "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма" сообщил, что только в 2023 году выявлено свыше 2,4 тысячи фактов финансирования террористической деятельности на территории государств ОДКБ, возбуждено 27 уголовных дел.

Не менее значима деятельность ОДКБ по противодействию наркоэкспансии. В прошлом году, согласно заявлениям Семерикова, в странах блока выявлено более 90 тысяч подозрительных финансовых операций с участием 640 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Цифры ужасающие.

В рамках ОДКБ разработана и действует Антинаркотическая стратегия на 2021–2025 годы. И она уже показала свою результативность, когда в сентябре прошлого года была проведена международная спецоперация "Канал-Перехват". Тогда было изъято почти 900 кг дурмана и выявление 854 наркопреступлений.

Активизация МТО и усиление наркотрафика в странах Центральной Азии объясняется тем, что страны коллективного Запада используют наш регион, как полигон для ведения гибридной войны против России. Да, боевых действий на наших территориях, к счастью, не ведется. Однако на нас пытаются давить санкциями, манипуляциями, связанными с несанкционированной передачей финансовой информации и торговых схем, используемых союзниками РФ, третьим странам. И, конечно, западные партнеры не перестают развивать террористический потенциал созданных когда-то ими самими радикальных религиозных организаций.

Получается, что ОДКБ и Россия, по-прежнему, главные гаранты безопасности региона. усиление активности коллективных сил в Центральной Азии сегодня более чем оправдано. Именно поэтому, в 2024 году Кыргызстан принимает у себя традиционные учения "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", в Таджикистане пройдет "Рубеж", а в Казахстане – "Нерушимое братство".

Ну и не стоит забывать, что в нашей стране действует российская военная база "Кант" - главный объект единой системы ПВО организации, способный противостоять самым масштабным угрозам с воздуха. А приверженность к сотрудничеству в рамках ОДКБ в ходе визита Владимира Путина в прошлом году подтвердил и глава нашего государства Садыр Жапаров, четко понимающий роль стратегического партнерства в защите от внешних и внутренних угроз, связанных в том числе с попытками Запада устроить политический хаос в Кыргызстане, который приведет к очередной цветной революции.

Политолог Бакыт Бакетаев также считает, что именно потенциал ОДКБ долгие годы оберегал страны-участницы объединения от различных угроз.

"Выражаясь метафорически, раньше в каждом доме всегда было ружье и было спокойнее. Да, оно просто висело, но как говорил Чехов, если в спектакле, на сцене висит ружье, оно когда-то должно выстрелить. ОДКБ в нашей постсоветской семье играла роль вот такого ружья. Оно у нас было, и каким-то образом воздействовало на какие-то другие страны, пресекало какие-то поползновения. Причем, в случае с Казахстаном ОДКБ сработало быстро, оперативно, и весь мир увидел, что это объединение имеет боевую готовность 24 на 7. Буквально все взяли под контроль, всю эту большую страну - и никто не посмел что-либо сделать. Поэтому ОДКБ сегодня выступает гарантом нашей защиты", - говорит он.

По его словам, после распада СССР ОДКБ в каком-то смысле взяла на себя роль Министерства обороны Советского Союза.

"ОДКБ продолжила охранять нас, предупреждая другие страны, что мы всегда готовы к адекватному ответу. Никто не может сказать, что было бы если бы такого объединения не было, ведь сейчас мы находимся под хорошим зонтиком. Поэтому, рассуждая о том, что вот он такой или сякой, надо рассуждать о том, что было бы если бы его не было. Его существование уже само по себе предотвращает ряд каких-то ситуаций", - завершил Бакетаев.