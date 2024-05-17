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В Иссык-Кульской области строится 31 очистное сооружение.

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Первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медетбек Маметов провел совещание в Иссык-Кульской области. Об сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Маметов распространил уведомления по всем местам отдыха на территории Иссык-Кульской области и поручил провести инвентаризацию для определения наличия очистных сооружений.

Для оперативного выполнения задания в Иссык-Кульскую область были приглашены инспекторы Центрального аппарата службы экологического и технического надзора, а также инспекторы из Чуйского, Бишкекского и Нарынского региональных управлений.

По итогам инвентаризации уточнены данные по 412 объектам отдыха и разосланы уведомления.

Установлено, что на основании договоров с ООО ПЭРЭТО, Сарби, АкваПласт и Зеро начато строительство 31 очистного сооружения в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/437135
Теги:
Иссык-Кульская область, строительство, экология, Минприродресурсов
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